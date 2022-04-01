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До 15 років в'язниці. Раді пропонують посилити покарання за незаконний виїзд з України

Фото: покарання за незаконний виїзд з країни під час воєнного стану мають намір посилити (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Ілона Свиридова

Верховній раді пропонують посилити покарання за незаконний виїзд з України. У парламенті зареєстровано законопроект, згідно з яким в період воєнного стану за це може загрожувати до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

Зокрема, пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею 332 (3), згідно з якою незаконний виїзд з країни під час воєнного стану або особливого періоду поза пунктами пропуску або з використанням підроблених документів каратиметься позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Ті самі дії, які вчиняють військовозобов'язані, резервісти, особи, які підлягають мобілізації, а також народними депутатами та представниками інших органів влади, працівниками правоохоронних органів, суддями та прокурорами каратимуться позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без.

За повторні порушення або вчинені групою осіб пропонується карати позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна або без.

А якщо незаконний перетин пов'язаний з насильством або застосуванням зброї, то буде загрожувати від 10 до 15 років колонії з конфіскацією майна або без.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні на час війни змінили трудове законодавство. РБК-Україна розписало основні зміни.

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