До -15 градусів. Синоптик прогнозує сильні морози в Україні
7-9 січня до України прийде сильне похолодання. Градусники покажуть до -15 градусів, але триматиметься мороз недовго.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Нова, холодніша повітряна маса, почне заходитиме в Україну з 4-6 січня. Морозний пік припаде на 7-9 січня, коли нічна (нічна!) температура повітря на сході та півночі може опускатися до -10-15 градусів", - розповіла вона.
Вже з 10 січня, за словами синоптика, в Україні знову очікується потепління.
Як повідомлялось, Новий рік в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8 градуса, що відповідає погоді середини квітня.
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