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До -15 градусів. Синоптик прогнозує сильні морози в Україні

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Україна, Понеділок 02 січня 2023 19:00
До -15 градусів. Синоптик прогнозує сильні морози в Україні Фото: синоптик прогнозує сильні морози в Україні днями (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

7-9 січня до України прийде сильне похолодання. Градусники покажуть до -15 градусів, але триматиметься мороз недовго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Нова, холодніша повітряна маса, почне заходитиме в Україну з 4-6 січня. Морозний пік припаде на 7-9 січня, коли нічна (нічна!) температура повітря на сході та півночі може опускатися до -10-15 градусів", - розповіла вона.

Вже з 10 січня, за словами синоптика, в Україні знову очікується потепління.

Як повідомлялось, Новий рік в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8 градуса, що відповідає погоді середини квітня.

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