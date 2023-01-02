ua ru
Пн, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

До -15 градусов. Синоптик прогнозирует сильные морозы в Украине

Новина українською →
Украина, Понедельник 02 января 2023 19:00
До -15 градусов. Синоптик прогнозирует сильные морозы в Украине Фото: синоптик прогнозирует сильные морозы в Украине на днях (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

7-9 января в Украину придет сильное похолодание. Градусники покажут до -15 градусов, но продержится мороз недолго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Новая, более холодная воздушная масса, начнет заходить в Украину с 4-6 января. Морозный пик придется на 7-9 января, когда ночная (ночная!) температура воздуха на востоке и севере может опускаться до -10-15 градусов", - рассказала она.

Уже с 10 января, по словам синоптика, в Украине снова ожидается потепление.

Как сообщалось, Новый год в Киеве начался с температурных рекордов. Климатическая норма превышена на 13,8 градуса, что соответствует погоде середины апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве
NEWS
Сработали на отлично. ПВО сбило 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине, - Игнат
Сработали на отлично. ПВО сбило 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине, - Игнат
DAILY
Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины