До -15 градусов. Синоптик прогнозирует сильные морозы в Украине

7-9 января в Украину придет сильное похолодание. Градусники покажут до -15 градусов, но продержится мороз недолго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Новая, более холодная воздушная масса, начнет заходить в Украину с 4-6 января. Морозный пик придется на 7-9 января, когда ночная (ночная!) температура воздуха на востоке и севере может опускаться до -10-15 градусов", - рассказала она.

Уже с 10 января, по словам синоптика, в Украине снова ожидается потепление.