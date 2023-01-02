До -15 градусов. Синоптик прогнозирует сильные морозы в Украине
7-9 января в Украину придет сильное похолодание. Градусники покажут до -15 градусов, но продержится мороз недолго.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Новая, более холодная воздушная масса, начнет заходить в Украину с 4-6 января. Морозный пик придется на 7-9 января, когда ночная (ночная!) температура воздуха на востоке и севере может опускаться до -10-15 градусов", - рассказала она.
Уже с 10 января, по словам синоптика, в Украине снова ожидается потепление.
Как сообщалось, Новый год в Киеве начался с температурных рекордов. Климатическая норма превышена на 13,8 градуса, что соответствует погоде середины апреля.
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