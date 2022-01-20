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Более 140 кораблей и 10 тысяч военных: РФ проведет военные учения в нескольких океанах

Автор: Валерия Полищук

Военно-морской флот России планирует провести военные учения в акватории трех морей и двух океанов. Военные учения запланированы на январь-февраль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В частности, российские учения пройдут в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

"Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам РФ с морских и океанских направлений", - говорится в сообщении.

К участию в учениях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил о необходимости провести совместные учения Беларуси с Россией.

После заявления Лукашенко стало известно о внезапной проверке сил реагирования Союзного государства перед совместными российско-белорусскими учениями в феврале.

При этом в Беларусь уже начали прибывать российские войска.

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