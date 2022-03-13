З 14 зелених коридорів спрацювали тільки 9: Верещук розповіла про евакуацію

Віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відзвітувала про роботу гуманітарних коридорів 13 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Ірини Верещук.

Вона розповіла, що 13 березня з намічених 14 коридорів для евакуації громадян спрацювали тільки 9. Частину людей вдалося вивезти з Київської області - це 1950 людей.

Місто Бородянка. З третьої спроби вдалося врятувати 600 людей і відвезти до Житомира.

Село Перемога Баришівської ОТГ. Шляхом переговорів сьогодні вдалося визволити тисячу людей. Окупанти не дотримувалися своїх взятих вранці зобов'язань і змушували людей повертатися в бомбосховища і в підвали. Звідки вони вийшли з надією виїхати з небезпечного місця.

Село Велика Димерка. Евакуйовано 375 людей. 198-це діти.

Місто Буча. Вивезли 600 людей.

Села Димерської ОТГ - в цілому евакуйовано 1000 людей.

Луганська область. Врятовано 1600 людей.

Місто Лисичанськ. Евакуйовано 400 людей.

Місто Рубіжне. Вивезли 350 людей.

Місто Сєвєродонецьк. Евакуйовано 600 людей.

Місто Кремінна. Вивезли 250 людей.

Всього за 13 березня з-під постійних обстрілів вдалося евакуювати понад 5500 людей.

"Через порушення з боку військових сил РФ досягнутих домовленостей не спрацювали гуманітарні коридори для п'яти населених пунктів", - повідомила Верещук.

Не вдалося вивезти людей з Маріуполя, оскільки цілий день місто було під обстрілами авіацією. Гуманітарний вантаж залишився заблокованим у місті Бердянськ. Колона, яка виїхала ще 12 березня - так і не змогла проїхати.

"Для міста Попасна, Щастя і села Гирське евакуація не вдалася через постійні обстріли з боку окупантів. Місто Пологи Запорізької області - коридор був заблокований через постійні обстріли", - додала Верещук.

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