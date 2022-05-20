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Более 14 тысяч защитников Украины награждены с начала войны, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Пятница 20 мая 2022 22:40
Более 14 тысяч защитников Украины награждены с начала войны, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский рассказал о количестве награжденных военнослужащих с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

20 мая Зеленский наградил две сотни украинских воинов. С начала войны государственные награды получили около полутора десятков тысяч бойцов.

"Подписал сегодня и очередной указ о награждении наших защитников. 202 военнослужащих Вооруженных сил Украины отмечены государственными наградами. Всего за время полномасштабной войны уже более 14 тысяч наших защитников и защитниц были награждены за храбрость и эффективность в обороне страны и в помощи нашим людям", – заявил президент.

Напомним, что капитан Пархоменко получил звание Героя Украины посмертно.

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