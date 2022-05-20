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Понад 14 тисяч захисників України нагороджені з початку війни, - Зеленський

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Київ, П'ятниця 20 травня 2022 22:40
Понад 14 тисяч захисників України нагороджені з початку війни, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський розповів про кількість нагороджених військовослужбовців із моменту повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

20 травня Зеленський нагородив дві сотні українських воїнів. Від початку війни державні нагороди отримали майже півтора десятка тисяч бійців.

"Підписав сьогодні й черговий указ про нагородження наших захисників. 202 військовослужбовці Збройних сил України відзначені державними нагородами. Загалом за час повномасштабної війни вже понад 14 тисяч наших захисників і захисниць були нагороджені за хоробрість та ефективність в обороні країни і в допомозі нашим людям", – заявив президент.

Нагадаємо, що капітан Пархоменко отримав звання Героя України посмертно.

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