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Более 14 тысяч гражданских стали жертвами войны России против Украины, - ООН

Фото: Более 14 тысяч гражданских стали жертвами войны России против Украины (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Около 14 059 гражданских стали жертвами боевых действий в Украине. Из них 5 767 погибли, 8 292 - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер.

"Фактические цифры, вероятно, намного больше", - отметила чиновник.

Богнер также указала, что по крайней мере 416 человек стали жертвами произвольных задержаний и насильственных исчезновений на территориях, оккупированных РФ. Из них 16 человек найдены мертвыми, 166 - освобождены.

Кроме этого, она подчеркнула, что Россия не предоставляет доступа к украинским военнопленным, а Организация имеет доказательства того, что их подвергали пыткам и жестокому обращению.

Напомним, что оккупанты держат в подвалах 7 похищенных жителей Каховской громады.

Также Украина расследует возможное убийство британского волонтера россиянами, который находился в их плену.

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