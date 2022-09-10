Более 14 тысяч гражданских стали жертвами войны России против Украины, - ООН

"Фактические цифры, вероятно, намного больше", - отметила чиновник.

Богнер также указала, что по крайней мере 416 человек стали жертвами произвольных задержаний и насильственных исчезновений на территориях, оккупированных РФ. Из них 16 человек найдены мертвыми, 166 - освобождены.

Кроме этого, она подчеркнула, что Россия не предоставляет доступа к украинским военнопленным, а Организация имеет доказательства того, что их подвергали пыткам и жестокому обращению.