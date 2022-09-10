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Понад 14 тисяч цивільних стали жертвами війни Росії проти України, - ООН

Фото: Понад 14 тисяч цивільних стали жертвами війни Росії проти України (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Близько 14 059 цивільних стали жертвами бойових дій в Україні. Із них 5 767 загинули, 8 292 - зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресбрифінг голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Боґнер.

"Фактичні цифри, ймовірно, є набагато більшими", - зазначила посадовиця.

Боґнер також вказала, що принаймні 416 осіб стали жертвами свавільних затримань і насильницьких зникнень на територіях, окупованих РФ. З них 16 людей знайдено мертвими, 166 - звільнено.

Окрім цього, вона наголосила, що Росія не надає доступу до українських військовополонених, а Організація має докази того, що їх піддавали тортурам і жорстокому поводженню.

Нагадаємо, що окупанти тримають у підвалах 7 викрадених мешканців Каховської громади.

Також Україна розслідує можливе вбивство британського волонтера росіянами, який перебував у їхньому полоні.

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