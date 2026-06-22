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У 14 ОМБр, де військові були без їжі, спалахнув новий скандал

14:28 22.06.2026 Пн
2 хв
Рідні бійців знову поскаржились на керівництво бригади
aimg Олена Чупровська
У 14 ОМБр, де військові були без їжі, спалахнув новий скандал Ілюстративне фото: Рідні бійців 14 ОМБр вимагають ротації після 9 місяців на передовій без зміни (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Рідні бійців 14 ОМБр, які раніше перебували на позиціях без їжі, знову скаржаться в соцмережах на умови служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви родичів військових бригади у соцмережах та реакцію 14 ОМБр.

Дев'ять місяців без зміни

У соцмережах з'явились звернення від родичів 14 окремої механізованої бригади - вони стверджують, що їхніх чоловіків, синів і братів завезли на позиції ще 5 жовтня 2025 року.

Тоді їм обіцяли ротацію через два місяці. Але бійці досі на передовій.

Що кажуть рідні

У дописах до командування 14 ОМБр рідні повідомляють:

  • військові перебувають на позиціях вже близько 9 місяців;
  • їжу на позиції доставляють вкрай нерегулярно;
  • бійці фізично виснажені та перебувають у важких умовах.

Рідні вимагають провести ротацію та надати бійцям медичну допомогу.

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У 14 ОМБр на звернення відреагували, проте конкретних строків ротації не назвали "з міркувань безпеки".

"Командування бригади обізнане про наявні складнощі та тримає ситуацію на постійному контролі. Усі рішення щодо ротації особового складу, логістичного забезпечення та доставки необхідного майна ухвалюються виключно з урахуванням поточної бойової обстановки, рівня загроз та безпеки військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні навколо 14 ОМБр вже розгорявся гучний скандал - тоді рідні бійців розповіли про відсутність їжі та питної води на позиціях та про виснажених до критичного стану солдатів.

Ситуація набула широкого розголосу. Генштаб ЗСУ визнав прорахунки командування.

Після того скандалу командира 14 ОМБр підполковника Анатолія Лисецького усунули з посади, а бригаду очолив полковник Тарас Максімов. Також з пониженням перевели командира 10-го армійського корпусу.

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