В 14-й ОМБр, где военные были без еды, разгорелся новый скандал

Родственники бойцов 14-й ОМБр, которые ранее находились на позициях без еды, вновь жалуются в соцсетях на условия службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления родственников военнослужащих бригады в соцсетях и реакцию 14-й ОМБр.

Девять месяцев без изменений

В соцсетях появились обращения родственников 14-й отдельной механизированной бригады - они утверждают, что их мужей, сыновей и братьев доставили на позиции еще 5 октября 2025 года.

Тогда им обещали ротацию через два месяца. Но бойцы до сих пор находятся на передовой.

Что говорят родные

В обращениях к командованию 14 ОМБр родные сообщают:

военные находятся на позициях уже около 9 месяцев;

еду на позиции доставляют крайне нерегулярно;

бойцы физически истощены и находятся в тяжелых условиях.

Родные требуют провести ротацию и оказать бойцам медицинскую помощь.

В 14 ОМБр отреагировали на обращение, однако конкретных сроков ротации не назвали "из соображений безопасности".

"Командование бригады осведомлено о существующих сложностях и держит ситуацию под постоянным контролем. Все решения относительно ротации личного состава, логистического обеспечения и доставки необходимого имущества принимаются исключительно с учетом текущей боевой обстановки, уровня угроз и безопасности военнослужащих", - говорится в сообщении.