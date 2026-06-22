В 14-й ОМБр, где военные были без еды, разгорелся новый скандал
Родственники бойцов 14-й ОМБр, которые ранее находились на позициях без еды, вновь жалуются в соцсетях на условия службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления родственников военнослужащих бригады в соцсетях и реакцию 14-й ОМБр.
Девять месяцев без изменений
В соцсетях появились обращения родственников 14-й отдельной механизированной бригады - они утверждают, что их мужей, сыновей и братьев доставили на позиции еще 5 октября 2025 года.
Тогда им обещали ротацию через два месяца. Но бойцы до сих пор находятся на передовой.
Что говорят родные
В обращениях к командованию 14 ОМБр родные сообщают:
- военные находятся на позициях уже около 9 месяцев;
- еду на позиции доставляют крайне нерегулярно;
- бойцы физически истощены и находятся в тяжелых условиях.
Родные требуют провести ротацию и оказать бойцам медицинскую помощь.
В 14 ОМБр отреагировали на обращение, однако конкретных сроков ротации не назвали "из соображений безопасности".
"Командование бригады осведомлено о существующих сложностях и держит ситуацию под постоянным контролем. Все решения относительно ротации личного состава, логистического обеспечения и доставки необходимого имущества принимаются исключительно с учетом текущей боевой обстановки, уровня угроз и безопасности военнослужащих", - говорится в сообщении.
Как сообщало РБК-Украина, в апреле вокруг 14-й ОМБр уже разгорался громкий скандал - тогда родственники бойцов рассказали об отсутствии еды и питьевой воды на позициях, а также о солдатах, истощенных до критического состояния.
Ситуация получила широкую огласку. Генштаб ВСУ признал просчеты командования.
После того скандала командира 14-й ОМБр подполковника Анатолия Лисецкого отстранили от должности, а бригаду возглавил полковник Тарас Максимов. Также с понижением в должности перевели командира 10-го армейского корпуса.