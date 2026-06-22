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В 14-й ОМБр, где военные были без еды, разгорелся новый скандал

14:28 22.06.2026 Пн
2 мин
Родственники бойцов вновь пожаловались на руководством бригады
aimg Елена Чупровская
В 14-й ОМБр, где военные были без еды, разгорелся новый скандал Иллюстративное фото: Родные бойцов 14-й ОМБр требуют ротации после 9 месяцев на передовой без смены (Getty Images)
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Родственники бойцов 14-й ОМБр, которые ранее находились на позициях без еды, вновь жалуются в соцсетях на условия службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления родственников военнослужащих бригады в соцсетях и реакцию 14-й ОМБр.

Девять месяцев без изменений

В соцсетях появились обращения родственников 14-й отдельной механизированной бригады - они утверждают, что их мужей, сыновей и братьев доставили на позиции еще 5 октября 2025 года.

Тогда им обещали ротацию через два месяца. Но бойцы до сих пор находятся на передовой.

Что говорят родные

В обращениях к командованию 14 ОМБр родные сообщают:

  • военные находятся на позициях уже около 9 месяцев;
  • еду на позиции доставляют крайне нерегулярно;
  • бойцы физически истощены и находятся в тяжелых условиях.

Родные требуют провести ротацию и оказать бойцам медицинскую помощь.

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В 14 ОМБр отреагировали на обращение, однако конкретных сроков ротации не назвали "из соображений безопасности".

"Командование бригады осведомлено о существующих сложностях и держит ситуацию под постоянным контролем. Все решения относительно ротации личного состава, логистического обеспечения и доставки необходимого имущества принимаются исключительно с учетом текущей боевой обстановки, уровня угроз и безопасности военнослужащих", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле вокруг 14-й ОМБр уже разгорался громкий скандал - тогда родственники бойцов рассказали об отсутствии еды и питьевой воды на позициях, а также о солдатах, истощенных до критического состояния.

Ситуация получила широкую огласку. Генштаб ВСУ признал просчеты командования.

После того скандала командира 14-й ОМБр подполковника Анатолия Лисецкого отстранили от должности, а бригаду возглавил полковник Тарас Максимов. Также с понижением в должности перевели командира 10-го армейского корпуса.

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