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До 130 тисяч на рік: де в Україні найдорожче і найдешевше навчатися на стоматолога

08:07 04.08.2026 Вт
2 хв
Від якої суми стартують ціни на за курс?
aimg Василина Копитко
Вартість навчання на стоматолога у 2026 році суттєво відрізняється залежно від вишу (фото: Freepik)

Навчання на стоматолога залишається одним із найдорожчих серед медичних спеціальностей. У 2026 році вартість контракту коливається від 48 тисяч до 130 тисяч гривень на рік залежно від закладу вищої освіти.

РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа" розповідає, скільки коштує, вивчитись на стоматолога.

Головне:

  • Навчання на стоматолога у 2026 році коштує від 48 050 до 130 000 гривень на рік;
  • Найдорожчий контракт пропонує Львівський національний медичний університет;
  • Понад 100 тисяч гривень за рік навчання коштує також стоматологія у НМУ ім. Богомольця;
  • Серед найдоступніших пропозицій - виші Запоріжжя, Івано-Франківська, Києва та Вінниці;

Де найдорожче навчатися на стоматолога

Найвищу вартість контрактного навчання у 2026/27 навчальному році встановив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького - 130 000 грн на рік.

До п'ятірки найдорожчих увійшли:

  • Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького - 130 000 грн;
  • Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця (Київ) - 105 000 грн;
  • Івано-Франківський національний медичний університет - 89 000 грн;
  • Одеський національний медичний університет - 86 600 грн;
  • Полтавський державний медичний університет - 86 500 грн

Читайте також: Ціни в Медуніверситеті Богомольця зросли на 60%: скільки коштує навчання у 2026-му

Де навчання найдешевше

Найнижчу ціну серед оприлюднених пропозицій пропонує Запорізький державний медико-фармацевтичний університет - 48 050 грн на рік.

До п'ятірки найдоступніших увійшли:

  • Запорізький державний медико-фармацевтичний університет - 48 050 грн
  • Університет Короля Данила (Івано-Франківськ) - 51 600 грн
  • Міжнародна академія екології та медицини (Київ) - 52 000 грн
  • Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я (Вінниця) - 53 000 грн
  • Університет медицини та соціальних наук (Харків) - 55 000 грн

Інформація про вартість навчання сформована на основі Єдиної державної електронної бази з питань освіти та охоплює контрактні пропозиції основного етапу вступної кампанії.

Читайте також про те, що Харківський національний університет імені Василя Каразіна підвищив ціни на навчання у 2026-27 році майже на 40%.

Раніше ми писали про те, що у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на 2026 рік вартість навчання підскочила майже на 27%. Тепер найдорожча спеціальність коштує 119 тисяч гривень за рік.

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