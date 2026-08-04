До 130 тисяч на рік: де в Україні найдорожче і найдешевше навчатися на стоматолога

Читайте також про те, що Харківський національний університет імені Василя Каразіна підвищив ціни на навчання у 2026-27 році майже на 40%.

Раніше ми писали про те, що у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на 2026 рік вартість навчання підскочила майже на 27%. Тепер найдорожча спеціальність коштує 119 тисяч гривень за рік.