До 130 тысяч в год: где в Украине дороже и дешевле всего учиться на стоматолога

Читайте также, что Харьковский национальный университет имени Василия Каразина повысил цены на обучение в 2026-27 году почти на 40%.

Ранее мы писали о том, что в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на 2026 год стоимость обучения подскочила почти на 27%. Теперь самая дорогая специальность стоит 119 тысяч гривен в год.