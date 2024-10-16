13-й не у попиті. На якому поверсі найкраще купувати житло і чому

На які поверхи найбільший попит

"З часу відключень електроенергії через обстріли стали більш популярні перші поверхи. Особливо впав попит на останні поверхи, де переважно розміщались пентхауси, бо є небезпеки падіння уламків ракет. Останні 3 поверхи вважаються найбільш небезпечним", – пояснює експерт з нерухомості Олена Бондарук.

Найнижчі поверхи теж мають свої недоліки. Зазвичай, їх неохоче вибирають, бо вони вважаються менш безпечними через більшу ймовірність проникнення у них злодіїв. Також є ризики потрапляння у житло неприємних запахів із вулиці, а ще велика видимість житла для перехожих.

Дослідження показують, що для квартир масового сегмента ціна на перший поверх може бути до 30% нижчою за ціну на другий поверх, в бізнес-класі – до 24%, у преміальних і елітних квартир – 1,5%.

Серед українців найпопулярнішими є 3-8 поверхи. Це впливає на ціну, за даними рієлторів, вартість на цих поверхах може бути на 3-4 тис. доларів вища, ніж за аналогічне житло на високих поверхах. Цікаво, що до великої війни люди в середньому доплачували до 20% за верхні поверхи, бо звідти кращі краєвиди.

Також середні поверхи вважаються найбільш безпечними в умовах війни, оскільки на верхніх є ризик падіння уламків ракет і "Шахедів", а на нижніх – пошкодження житла внаслідок ведення вуличних боїв.

"Особливо в попиті третій і четвертий поверхи. На них зручно піднятись у випадку відключення ліфта чи знеструмлення, і для здоровʼя вважаються більш комфортними, для тих, хто страждає від перепаду тиску", – говорить Бондарук.

Попри поширений забобон щодо числа 13, він не впливає на вибір житла українцями.

"Не зустрічала забобонних людей, хто б із застереженням відносився до 13 поверху. Але він не настільки популярний через висотність. На нього продавці дають знижки, як і на всі високі поверхи", – додає експерт.

Війна знизила попит на верхні поверхи у висотках (фото: Freepik)

Чи впливає висотність поверху на ціни при оренді

Через тривалі вимкнення електроенергії, які були раніше у столиці, з'явилась тенденція, коли власники здавали свої квартири на високих поверхах і винаймали на низьких, оскільки родинам із маленькими дітьми важко було високо підніматись без ліфта. Втім, це явище не набуло масового характеру.

"Можливо є такі випадки, де власники здають свої квартири на високих поверхах, а винаймають на низьких, але я зустрічаю переважно тих, хто здає свою нерухомість та знімає з кращими умовами або ближче до роботи", – каже Бондарук.

За її словами, ціни на однакові квартири на різних поверхах аналогічні, але попит на низькі поверхи більший.

"Квартири на перших поверхах швидше знаходять орендарів. Але вже в багатьох ЖК стоять генератори й в такому випадку поверх не має великого значення", – пояснює експерт.

Додамо, що найбільше в умовах війни на вартість житла, окрім його площі та наявності ремонту, впливають безпекові фактори – чи є поряд стратегічні об'єкти, які може обстрілювати ворог, наявність укриття, відсутність панорамних вікон тощо.