Поверх має значення? Як зекономити при покупці квартири в Києві

На ціни в нерухомості впливає безліч факторів: чи далеко квартира від метро, в якому стані житло і чи є ремонт. Нерідко враховують і те, на якому поверсі знаходиться об'єкт нерухомості.

Чи залежить ціна від поверху і що найбільше цікавить покупців при виборі квартир зараз, в коментарі РБК-Україна розповідає столичний рієлтор і фахівець з ринку нерухомості Людмила Колєснік.

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Від чого залежать ціни на житло в Києві

Поверх, на якому знаходиться квартира – лише один із цілого списку факторів, які формують вартість житла. За скільки продають і купують нерухомість, залежить від багатьох чинників. Зокрема:

Концепція і формат ЖК, якщо це новобудова; Інфраструктура району (чи є поруч парк, як далеко магазини, дитячі садки і школи); Транспортна доступність (далеко чи близько від метро, чи є поруч трамваї автобуси і як далеко йти до зупинки); Стан житла (чи треба вкладати гроші в ремонт); Планування квартири; Кількість квадратних метрів та інші фактори.

Фото: Не поверхом єдиним. Вартість житла в Києві формують багато факторів (facebook.com/ParkoviOzera)

Чи дешевші квартири на високих поверхах

Поверховість будинку, в якому продається квартира, теж часто грає роль при формуванні цін. Але ці тенденції суттєво змінилися за час війни.

Раніше покупцям часто рекламували панорамні види на Київ в житлі на високих поверхах. Але зараз такі квартири практично не купують через постійну загрозу обстрілів та атаки шахедів. А ще кілька років тому в багатьох будинках дешевші були саме перші поверхи.

Житло на верхніх поверхах у багатоквартирних ЖК останнім часом продати стало значно важче, констатує фахівець з нерухомості Людмила Колєснік.

"Якщо є, наприклад, квартира на 25-му поверсі в 25-поверховому будинку, то продати її буде важче. Це важливо саме при купівлі, а от при оренді грає вже не таку важливу роль", – каже вона.

Рієлтор наводить приклад: часто ціна за аналогічне житло на високих і низьких поверхах може відрізнятися на 3-4 тисяч доларів. На вищих поверхах може бути дешевше, а нижче 10-го – дорожче.

Але який би поверх не був, зараз в Києві покупців житла не так багато, як було раніше. Все це – через невизначеність в країні під час війни.

"Зараз ринок диктує покупець. Раніше я працювала з боку власника і мала дуже багато дзвінків та переглядів, а сама квартира швидко продавалася. Але зараз вже потрібно докласти справді багато зусиль, щоб продати. Якщо покупець готовий купити, але дає нижчу ціну, то власник за таку суму і продає. Наприклад, недавно продавець виставив квартиру за 89 тисяч доларів, а продав за 85", – ділиться спостереженнями фахівець.

Під час війни клієнтам також стала важлива наявність сховища поруч із будинком. Укриття, куди можна швидко спуститись в разі повітряної тривоги і ракетної небезпеки,

"Укриття поруч з домом цікавить і тих, хто орендує, і хто купує. Це дуже важливо для людей з точки зору безпеки", – зауважує Людмила.

Фото: Квартира на високих поверхах під час війни може коштувати на кілька тисяч доларів дешевше (facebook.com/Varshavskyplus)

Квартира на нижчих поверхах. Плюси і мінуси

Житло на нижчих поверхах має свої плюси і мінуси. У старому житловому фонді можуть заважати старі комунікації, підвал і непрохані гості, але для квартир в новобудовах зазвичай це в основному не актуально. На перших поверхах можна не переживати, що зламається ліфт, і також звідти можна швидше спуститися в укриття.

"Золотою серединою" вважаються середні поверхи. Житло на 3-8 поверхах – затишне і комфортне: є і види з вікна, але й вниз спускатися недалеко. До широкомасштабної війни, за відгуками фахівців, саме такі поверхи користувалися найбільшою популярністю. Війна багато чого змінила, і зараз на перший план для всіх покупців виходить безпека.

"У виборі поверху все дуже індивідуально і дуже відносно. Коли справа доходить до договору купівлі-продажу, то беруться до уваги всі фактори в комплексі, а не якийсь один. Наприклад, в будинку поруч з критичною інфраструктурою квартиру на 24 поверсі навряд чи швидко куплять, а ось житло на 24 поверсі у іншому районі, але з гарною транспортною розв'язкою і парком поруч – придбають", – коментує співрозмовниця.