До 13 градусів морозу та ожеледиця. Киян попередили про негоду завтра

"Завтра, 8 січня у столиці складні погодні умови. I рівень небезпечності", - заявили в адміністрації.

За даними КМВА, завтра киян чекає хмарна погода з невеликим снігом. Водіїв попередили про ймовірність ожеледиці на дорогах.

Вітер північно-східний, 7-12, місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура у Києві протягом доби триматиметься від 11 до 13 градусів морозу.

Негода в Україні

Очікується, що в Україну прийде хвиля похолодання внаслідок арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

Українців попередили про сильні морози. В деяких регіонах температура опустить до -25 градусів. Зокрема негода супроводжуватиметься значним снігом, хуртовиною, а також ожеледицею.

Детальніше про погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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