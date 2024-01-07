До 13 градусов мороза и гололедица. Киевлян предупредили о непогоде завтра

Жителей столицы предупредили об опасных метеорологических явлениях, которые ждут их завтра, 8 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
"Завтра, 8 января в столице сложные погодные условия. I уровень опасности", - заявили в администрации.
По данным КГГА, завтра киевлян ждет облачная погода с небольшим снегом. Водителей предупредили о вероятности гололеда на дорогах.
Ветер северо-восточный, 7-12, местами порывы до 15-20 м/с.
Температура в Киеве в течение суток будет держаться от 11 до 13 градусов мороза.
Ожидается, что в Украину придет волна похолодания из-за арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.
Украинцев предупредили о сильных морозах. В некоторых регионах температура опустится до -25 градусов. В частности, непогода будет сопровождаться значительным снегом, метелью, а также гололедицей.
Детальнее об ухудшении погоды - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.