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120 Гц, 6000 мАг і великий дисплей: новий Poco отримав рідкісну функцію і фішки субфлагманів

11:13 22.06.2026 Пн
2 хв
Новинка має екран із частотою оновлення 120 Гц та акумулятор підвищеної ємності
aimg Ольга Завада
120 Гц, 6000 мАг і великий дисплей: новий Poco отримав рідкісну функцію і фішки субфлагманів Xiaomi випустила дешевий субфлагман для Європи (скриншот: Xiaomi)
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Xiaomi Poco C81 Pro отримав низку параметрів, притаманних субфлагманам. Апарат орієнтований на користувачів, які цінують велику площу екрана для перегляду контенту та підтримку двох SIM-карт для робочих завдань.

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на офіційний реліз Xiaomi.

Технічні характеристики

Загальна вага смартфона становить 208 грамів, що обумовлено інтеграцією масивного літій-полімерного акумулятора ємністю 6 000 мАг. Попри значну автономність, платформа демонструє компроміси, характерні для пристроїв початкового сегмента.

Специфікації апаратної частини:

Восьмиядерний процесор Unisoc T7250 містить два продуктивні ядра Cortex-A75 та шість енергоефективних ядер Cortex-A55.

Обмеження мобільного зв'язку стандартами 4G LTE (підтримка мереж 5G відсутня).

Повноцінний слот для двох SIM-карт (Dual-SIM) для розділення робочих та особистих дзвінків.

Смартфон оснастили великим 6,9-дюймовим LCD-дисплеєм із роздільною здатністю 1600 × 720 пікселів (HD+).

Екран підтримує підвищену частоту оновлення до 120 Гц для плавної анімації інтерфейсу, а його пікова яскравість у режимі високої освітленості (HBM) сягає 800 кд/м².

Камери та додаткові інтерфейси

Оптична система Poco C81 Pro отримала базову конфігурацію. На тильній стороні розташована одинарна основна камера з роздільною здатністю датчика 13 Мп, а для селфі-знімків та відеодзвінків передбачена 8-мегапіксельна фронтальна камера, вмонтована у верхню частину екрана.

Для безпеки та швидкого розблокування пристрою розробники інтегрували сканер відбитків пальців у бокову клавішу живлення на торці корпусу.

Додатковою перевагою лінійки є збереження класичного 3,5-мм аудіороз'єму для підключення дротових навушників, який вкрай рідко зустрічається у сучасних лінійках смартфонів китайського техногіганта.

120 Гц, 6000 мАг і великий дисплей: новий Poco отримав рідкісну функцію і фішки субфлагманів

Poco C81 Pro (скриншот: Xiaomi)

Ціна та доступність на ринку Європи

Наразі смартфон Poco C81 Pro офіційно надійшов у продаж на території Німеччини, Іспанії та кількох інших європейських країн. На німецькому ринку через офіційний онлайн-магазин Xiaomi модель у топовій конфігурації з 256 ГБ вбудованої пам'яті та 4 ГБ оперативної пам'яті пропонується за ціною 146,9 євро (близько 160 доларів).

Виробник також задекларував молодшу версію пристрою з накопичувачем на 128 ГБ за ціною близько 126 євро, проте наразі вона тимчасово відсутня у продажу.

Смартфон випускається у трьох колірних рішеннях корпусу: чорному (Black), зеленому (Green) та золотому (Gold).

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