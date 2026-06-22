120 Гц, 6000 мАч и большой дисплей: новый Poco получил редкую функцию и фишки субфлагманов

Xiaomi Poco C81 Pro обладает рядом характеристик, присущих субфлагманам. Устройство ориентировано на пользователей, которые ценят большой экран для просмотра контента и поддержку двух SIM-карт для рабочих задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный пресс-релиз Xiaomi .

Технические характеристики

Общий вес смартфона составляет 208 граммов, что обусловлено интеграцией массивного литий-полимерного аккумулятора емкостью 6 000 мАч. Несмотря на значительную автономность, платформа демонстрирует компромиссы, характерные для устройств начального сегмента.

Характеристики аппаратной части:

Восьмиядерный процессор Unisoc T7250 содержит два производительных ядра Cortex-A75 и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55.

Ограничение мобильной связи стандартами 4G LTE (поддержка сетей 5G отсутствует).

Полноценный слот для двух SIM-карт (Dual-SIM) для разделения рабочих и личных звонков.

Смартфон оснащен большим 6,9-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1600 × 720 пикселей (HD+).

Экран поддерживает повышенную частоту обновления до 120 Гц для плавной анимации интерфейса, а его пиковая яркость в режиме высокой освещенности (HBM) достигает 800 кд/м².

Камеры и дополнительные интерфейсы

Оптическая система Poco C81 Pro получила базовую конфигурацию. На задней панели расположена одиночная основная камера с разрешением сенсора 13 Мп, а для селфи и видеозвонков предусмотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера, встроенная в верхнюю часть экрана.

Для безопасности и быстрой разблокировки устройства разработчики интегрировали сканер отпечатков пальцев в боковую кнопку питания на торце корпуса.

Дополнительным преимуществом линейки является сохранение классического 3,5-мм аудиоразъема для подключения проводных наушников, который крайне редко встречается в современных линейках смартфонов китайского техногиганта.

Poco C81 Pro (скриншот: Xiaomi)

Цена и доступность на европейском рынке

В настоящее время смартфон Poco C81 Pro официально поступил в продажу на территории Германии, Испании и нескольких других европейских стран. На немецком рынке через официальный онлайн-магазин Xiaomi модель в топовой конфигурации с 256 ГБ встроенной памяти и 4 ГБ оперативной памяти предлагается по цене 146,9 евро (около 160 долларов).

Производитель также анонсировал более доступную версию устройства с накопителем на 128 ГБ по цене около 126 евро, однако в настоящее время она временно отсутствует в продаже.

Смартфон выпускается в трех цветовых вариантах корпуса: черном (Black), зеленом (Green) и золотом (Gold).