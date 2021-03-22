Более 12 тысяч больных: в Харьковской области превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ

В Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ (острые респираторные вирусные заболевания) превысила эпидемический порог на 9,1%. Только за неделю заболеваемость выросла на 35,9%.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного центра Министерства здравоохранения Украины.
За неделю в области заболели гриппом и ОРВИ 12 328 человек, из них 4086 (33,1%) детей в возрасте до 17 лет.
Показатель заболеваемости ОРВИ составляет 466,47. Уровень заболеваемости характеризуется как средний. Рост произошел как за счет заболеваемости взрослого населения (на 42,1%), так и детского (на 25,0%).
За минувшую неделю были госпитализированы 1035 человек, в том числе 181 ребенок (17,5%). Превышение собственных показателей эпидемических порогов зарегистрировано почти во всех районах области, кроме Балаклейского, Близнюковского, Великобурлукского, Изюмского, Коломакского, Сахновщинского, Харьковского, Чугуевского районов.
Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ регистрируется в Боровском районе - 1018,89 на 100 тысяч населения, где показатель эпидемического порога превышен в 2,5 раза. Самый низкий - в Великобурлукском (144,76 на 100 тысяч населения).
Напомним, в Украине от коронавируса умирает в 2,5 раза больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии. Такие данные приводит Госслужба статистики.
Кроме того, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве также превысила эпидпорог.