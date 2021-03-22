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Більше 12 тисяч хворих: у Харківській області перевищено епідпоріг захворюваності на ГРВІ

Автор: РБК-Україна

В Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ (гострі респіраторні вірусні захворювання) перевищила епідемічний поріг на 9,1%. Тільки за тиждень захворюваність зросла на 35,9%.

Про це повідомляє прес-служба Харківського обласного центру Міністерства охорони здоров'я України.

За тиждень в області захворіли на грип та ГРВІ 12 328 осіб, з них 4086 (33,1%) дітей у віці до 17 років.

Показник захворюваності на ГРВІ становить 466,47. Рівень захворюваності характеризується як середній. Зростання відбулося внаслідок захворюваності дорослого населення (на 42,1%), так і дитячого (на 25,0%).

За минулий тиждень було госпіталізовано 1035 осіб, в тому числі 181 дитина (17,5%). Перевищення власних показників епідемічних порогів зареєстровано майже у всіх районах області, крім Балаклійського, Близнюківського, Великобурлуцького, Ізюмського, Коломацького, Сахновщинського, Харківського, Чугуївського районів.

Найвищий показник захворюваності на ГРВІ реєструється в Борівському районі - 1018,89 на 100 тисяч населення, де показник епідемічного порогу перевищено у 2,5 раза. Найнижчий - у Великобурлуцькому (144,76 на 100 тисяч населення).

Нагадаємо, в Україні від коронавірусу помирає у 2,5 раза більше українців, ніж від грипу та пневмонії. Такі дані наводить державна служба статистики.

Крім того, захворюваність на грип та ГРВІ в Києві також перевищила епідпоріг.

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Новини України Харківгрипп в УкраинеЕпідеміяОРВИ
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