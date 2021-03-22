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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве превысила эпидпорог

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 11:54
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве превысила эпидпорог Фото: в Киеве растет заболеваемость гриппом (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Заболеваемость гриппом и ОРВИ (острые респираторные вирусные заболевания) в Киеве превысила эпидемический порог на 22,2%. Только за неделю заболеваемость выросла почти на 50%.

Об этом заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, передает сайт городской администрации.

По его словам, за неделю в Киеве зарегистрировано 27 170 больных гриппом и ОРВИ. Эпидемический процесс характеризуется низкой интенсивностью, показатель заболеваемости составляет 915,6.

По уточненным данным, среди заболевших 8 631 ребенок (рост на 31,8%) и 18 539 взрослых (рост на 58,2%). При этом доля детей в структуре заболеваемости немного снизилась.

Кроме того, из-за того, что больные с признаками вирусного заболевания автоматически становятся пациентами с подозрением на COVID, им делают тесты и в некоторых случаях подтверждается наличие коронавируса.

Напомним, на прошлой неделе эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Киеве был ниже базовой линии на 17,8%.

Отметим, украинские ученые уже заявили, что штамм британского варианта COVID-19 в Украине отличается критическими изменениями и более тяжелыми клиническими проявлениями.

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