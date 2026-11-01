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До 12 тисяч гривень за спалене листя: які штрафи в Україні у 2026 році

10:36 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
До 12 тисяч гривень за спалене листя: які штрафи в Україні у 2026 році Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Восени під час прибирання подвір'їв і присадибних ділянок українці нерідко спалюють опале листя та рослинні рештки. Однак за таке порушення передбачена адміністративна відповідальність, а в окремих випадках штраф може бути вдвічі більшим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА.

Згідно зі статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за самовільне випалювання рослинності та її залишків громадянам загрожує штраф від 3 060 до 6 120 гривень.

Якщо порушення зафіксують на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, сума стягнення становитиме від 6 120 до 12 240 гривень.

Чим небезпечне спалювання листя

У КМДА наголошують, що під час горіння листя в повітря потрапляють чадний газ, оксиди азоту та дрібнодисперсні частинки. У диму від неповного згоряння рослинної органіки також можуть міститися бензен, формальдегід і поліциклічні ароматичні вуглеводні, серед яких є канцерогенні сполуки.

Особливо небезпечні частинки PM2,5, які проникають глибоко в легені. Дим подразнює очі та дихальні шляхи, може посилювати симптоми астми й інших захворювань органів дихання.

Найбільш вразливі до такого забруднення діти, люди старшого віку та люди з хронічними захворюваннями. Якщо разом із листям спалюють пластик або інше побутове сміття, у повітря можуть додатково потрапляти діоксини, фурани та важкі метали.

Крім того, вогонь може пошкодити коріння дерев і кущів, знищити комах та інші організми, які живуть у листяному покриві. За сухої та вітряної погоди полум'я здатне швидко поширитися на траву, дерева й будівлі.

Куди повідомляти про спалювання листя

У КМДА радять не спалювати рослинні рештки, а компостувати здорове опале листя. Для цього його можна закладати в компостер або спеціально облаштовану компостну купу. Отриманий компост допомагає поліпшувати структуру ґрунту та повертати йому органічну речовину.

Якщо ви стали свідком спалювання листя, повідомте про це поліцію за номером 102. У разі пожежі потрібно телефонувати рятувальникам за номером 101.

Під час звернення слід назвати точне місце події та, якщо це безпечно, зафіксувати порушення на фото або відео.

Раніше РБК-Україна детально розповідало, які штрафи передбачені в Україні за спалювання сухої рослинності. Крім того, якщо через вогонь знищено ліси, зелені насадження чи стерню, може наставати кримінальна відповідальність - від штрафу до 153 000 гривень до позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Також ми писали, які чинники впливають на забруднення повітря восени.

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