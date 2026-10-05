Українцям загрожує "осінній штраф": яка популярна звичка - під забороною

З настанням осені в Україні традиційно активізується сезон спалювання сухої трави та листя. Попри заборони, багато хто продовжує цю звичку, ризикуючи отримати чималий штраф або навіть кримінальну відповідальність із тюремним строком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

Як повідомляється, сезонне спалювання сухої трави та листя завдає шкоди довкіллю: забруднює повітря, знищує мікрофлору ґрунту, знижує його родючість та провокує пожежі. За цю звичку передбачено серйозні покарання.

Штрафи та відповідальність

Адміністративна відповідальність

Порушення пожежної безпеки в лісах (ст. 77 КУпАП):

для громадян - від 1 530 до 4 590 грн;

для посадових осіб - від 4 590 до 15 300 грн.

Якщо це призвело до лісової пожежі: для громадян - від 4 590 до 15 300 грн; для посадових осіб - від 10 710 до 30 600 грн.

Самовільне випалювання рослинності або листя (ст. 77-1 КУпАП):

для громадян - від 3 060 до 6 120 грн;

для посадових осіб - від 15 300 до 21 420 грн.

У заповідних зонах: для громадян - від 6 120 до 12 240 грн; для посадових осіб - від 21 420 до 30 600 грн.

Кримінальна відповідальність

За знищення лісів, зелених насаджень чи стерні вогнем: