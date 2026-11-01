До 12 тысяч гривен за сжигание листьев: какие штрафы в Украине в 2026 году

Осенью во время уборки подворий и приусадебных участков украинцы нередко сжигают опавшие листья и растительные остатки. Однако за такое нарушение предусмотрена административная ответственность, а в отдельных случаях штраф может быть вдвое больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА.

Согласно статье 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за самовольное сжигание растительности и ее остатков гражданам грозит штраф от 3060 до 6120 гривен.

Если нарушения зафиксируют на территориях и объектах природно-заповедного фонда, сумма взыскания составит от 6120 до 12 240 гривен.

Чем опасно сжигание листьев

В КГГА подчеркивают, что при горении листьев в воздух попадают угарный газ, оксиды азота и мелкодисперсные частицы. В дыму от неполного сгорания растительной органики также могут содержаться бензен, формальдегид и полициклические ароматические углеводороды, среди которых канцерогенные соединения.

Особенно опасны частицы PM2,5, которые проникают глубоко в легкие. Дым раздражает глаза и дыхательные пути, может усугублять симптомы астмы и других заболеваний органов дыхания.

Наиболее уязвимы к такому загрязнению дети, люди, старшего возраста и люди с хроническими заболеваниями. Если вместе с листьями сжигают пластик или другой бытовой мусор, в воздух могут дополнительно попадать диоксины, фураны и тяжелые металлы.

Кроме того, огонь может повредить корни деревьев и кустов, уничтожить насекомых и другие организмы, обитающие в лиственном покрове. В сухую и ветреную погоду пламя способно быстро распространиться на траву, деревья и здания.

Куда сообщать о сжигании листвы

В КГГА советуют не сжигать растительные остатки, а компостировать здоровые опавшие листья. Для этого его можно закладывать в компостер или специально обустроенную компостную кучу. Полученный компост помогает улучшать структуру почвы и возвращать ему органические вещества.

Если вы стали свидетелем сжигания листьев, сообщите об этом в полицию по номеру 102. В случае пожара нужно звонить спасателям по номеру 101.

Во время обращения следует указать точное место происшествия и, если это безопасно, зафиксировать нарушения на фото или видео.