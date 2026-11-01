ua en ru
Вс, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

До 12 тысяч гривен за сжигание листьев: какие штрафы в Украине в 2026 году

10:36 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
До 12 тысяч гривен за сжигание листьев: какие штрафы в Украине в 2026 году Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Осенью во время уборки подворий и приусадебных участков украинцы нередко сжигают опавшие листья и растительные остатки. Однако за такое нарушение предусмотрена административная ответственность, а в отдельных случаях штраф может быть вдвое больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА.

Согласно статье 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за самовольное сжигание растительности и ее остатков гражданам грозит штраф от 3060 до 6120 гривен.

Если нарушения зафиксируют на территориях и объектах природно-заповедного фонда, сумма взыскания составит от 6120 до 12 240 гривен.

Чем опасно сжигание листьев

В КГГА подчеркивают, что при горении листьев в воздух попадают угарный газ, оксиды азота и мелкодисперсные частицы. В дыму от неполного сгорания растительной органики также могут содержаться бензен, формальдегид и полициклические ароматические углеводороды, среди которых канцерогенные соединения.

Особенно опасны частицы PM2,5, которые проникают глубоко в легкие. Дым раздражает глаза и дыхательные пути, может усугублять симптомы астмы и других заболеваний органов дыхания.

Наиболее уязвимы к такому загрязнению дети, люди, старшего возраста и люди с хроническими заболеваниями. Если вместе с листьями сжигают пластик или другой бытовой мусор, в воздух могут дополнительно попадать диоксины, фураны и тяжелые металлы.

Кроме того, огонь может повредить корни деревьев и кустов, уничтожить насекомых и другие организмы, обитающие в лиственном покрове. В сухую и ветреную погоду пламя способно быстро распространиться на траву, деревья и здания.

Куда сообщать о сжигании листвы

В КГГА советуют не сжигать растительные остатки, а компостировать здоровые опавшие листья. Для этого его можно закладывать в компостер или специально обустроенную компостную кучу. Полученный компост помогает улучшать структуру почвы и возвращать ему органические вещества.

Если вы стали свидетелем сжигания листьев, сообщите об этом в полицию по номеру 102. В случае пожара нужно звонить спасателям по номеру 101.

Во время обращения следует указать точное место происшествия и, если это безопасно, зафиксировать нарушения на фото или видео.

Ранее РБК-Украина подробно рассказывало, какие штрафы предусмотрены в Украине за сжигание сухой растительности. Кроме того, если из-за огня уничтожены леса, зеленые насаждения или стерня, может наступать уголовная ответственность - от штрафа в 153 000 гривен до лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Также мы писали, какие факторы влияют на загрязнение воздуха осенью.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Штрафы
Новости
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве ввели экстренные отключения света
Аналитика
Без крыши и без денег: какие ловушки "єВідновлення" оставляют людей без жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Без крыши и без денег: какие ловушки "єВідновлення" оставляют людей без жилья