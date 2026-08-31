12 ТБ даних Steam злили у мережу: що приховував архів Valve

Опублікований архів поширюють через BitTorrent як один із найповніших дампів старої серверної системи Steam2.

У 2013 році Valve відмовилася від неї на користь нової системи SteamPipe, яка прискорила випуск оновлень і дозволила завантажувати лише змінені файли, а не цілі патчі.

Ранні збірки багатьох ігор до цього переходу вважалися втраченими та зберігалися лише на старих накопичувачах користувачів.

Деталі витоку

Публічний доступ без захисту: за даними датамайнера Gabe Follower та аналітика Scolcer, усі файли були отримані через публічно доступний інтерфейс API, на якому не було встановлено жодних паролів чи засобів захисту.

Походження архіву: модератори Discord-спільноти Valve Cut Content зазначають, що файли могли бути завантажені приватними колекціонерами ще багато років тому під час попередніх витоків і зібрані в один масштабний архів.

Звернення автора витоку: у файлі Readme автор закликає користувачів максимально поширювати архів, а також надає докази у вигляді логів завантаження на 22 терабайти.

Архів містить унікальні матеріали з нереалізованих і ранніх версій ігор від самої Valve.

Зокрема, у ранніх збірках Portal 2 виявлено вирізані діалоги персонажів GLaDOS та Кейва Джонсона, тестові круглі портали, клейкий гель, зброю зі сповільненням часу та модель зброї з документальних матеріалів про скасовану Half-Life 2: Episode 3.

Також виявлено файли ep3, ранні бета-версії Left 4 Dead 2, CS: GO та графіку зі скасованої гри F-Stop.

Окрім внутрішніх проєктів Valve, витік охопив ранні версії та прототипи ігор від сторонніх видавців, які виходили у Steam до 2013 року, включаючи Spore, Dragon Age: Origins, Batman: Arkham Asylum, Sonic the Hedgehog 4 та Spec Ops: The Line.

Експерти застерігають гейм-спільноту від завантаження та використання цих файлів, оскільки через наявність великої кількості матеріалів сторонніх компаній цей витік створює високі юридичні ризики для всіх, хто намагатиметься взаємодіяти зі злитими даними.