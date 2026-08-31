12 ТБ данных Steam были слиты в сеть: что скрывал архив Valve

Опубликованный архив распространяется через BitTorrent как один из самых полных дампов старой серверной системы Steam2.

В 2013 году Valve отказалась от нее в пользу новой системы SteamPipe, которая ускорила выпуск обновлений и позволила скачивать только измененные файлы, а не целые патчи.

Ранние сборники многих игр до этого перехода считались потерянными и хранились только на старых накопителях пользователей.

Детали утечки

Публичный доступ без защиты: по данным датамайнера Gabe Follower и аналитика Scolcer, все файлы были получены через публично доступный интерфейс API, на котором не было установлено никаких паролей или средств защиты.

Происхождение архива: модераторы Discord-сообщества Valve Cut Content отмечают, что файлы могли быть загружены частными коллекционерами еще много лет назад во время предыдущих истоков и собраны в один масштабный архив.

Обращение автора утечки: в файле Readme автор призывает пользователей максимально распространять архив, а также предоставляет доказательства в виде логов загрузки на 22 терабайта.

Архив содержит уникальные материалы из нереализованных и ранних версий игр от самой Valve.

В частности, в ранних сборниках Portal 2 обнаружены вырезанные диалоги персонажей GLaDOS и Кейва Джонсона, тестовые круглые порталы, клейкий гель, оружие с замедлением времени и модель оружия из документальных материалов об упраздненной Half-Life 2: Episode 3.

Также обнаружены файлы ep3, ранние бета-версии Left 4 Dead 2, CS:GO и графику по отмененной игре F-Stop.

Кроме внутренних проектов Valve, утечка охватила ранние версии и прототипы игр от посторонних издателей, выходивших в Steam до 2013 года, включая Spore, Dragon Age: Origins, Batman: Arkham Asylum, Sonic the Hedgehog 4 и Spec Ops: The Line.

Эксперты предостерегают гейм-сообщество от загрузки и использования этих файлов, поскольку из-за наличия большого количества материалов сторонних компаний эта утечка создает высокие юридические риски для всех, кто будет пытаться взаимодействовать со слитыми данными.