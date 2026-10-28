До 12 років ув'язнення за шахрайські кол-центри: Рада підтримала законопроєкт Зеленського

Що важливо розуміти, йдеться про ухвалення закону № 16013, ініціатором якого є президент України Володимир Зеленський. Він був визначений главою державою як невідкладний.

Відомо, що це рішення підтримали 270 народних обранців. Цей документ передбачає захист банківських рахунків та коштів громадян від кібершахрайства.



Він удосконалює механізми протидії фінансовому шахрайству, зокрема запроваджує кримінальну відповідальність за передачу, одержання, придбання чи зберігання засобів доступу до банківських рахунків, електронних гаманців та "дроп-рахунків", які використовуються у злочинних схемах.

Що важливо розуміти, 12 років - це максимальне покарання за створення шахрайської групи та керівництво нею, а не автоматичний строк для кожного працівника кол-центру.

Конкретна відповідальність залежить від того, які саме дії вчинила людина та які обставини встановить слідство і суд.

Закон визначає електронно-комунікаційну шахрайську організовану групу як об'єднання трьох або більше осіб, які заздалегідь організувалися для систематичного заволодіння чужим майном або отримання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Йдеться про злочинців, які діють за узгодженим планом із розподілом функцій. Для шахрайства можуть використовувати телефонний зв'язок, інтернет та інші електронні комунікації.