До 12 років за гратами. Суд виніс вирок окупантам, які воювали під Маріуполем та Бахмутом

Суд України виніс вирок ще 5 бойовикам терористичної Росії. Окупанти воювали проти наших воїнів під Маріуполем та Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Зазначається, що наші воїни взяли в полон чотирьох бойовиків під час боїв у районах Бахмуту та Авдіївки. Іншого затримали під час виконанням ним ворожих розвідувальних завдань на Запоріжжі.

"Один із зловмисників отримав 12 років тюрми, інші троє – 10 років, ще одного зловмисника засуджено до 9 років ув’язнення", - пише пресслужба.

Серед злочинців: