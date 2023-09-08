СБУ по "гарячих слідах" затримала у Сумах російську шпигунку

Правоохоронці затримали у Сумах росіянку, яка працювала на окупантів. Вона коригувала ворожі удари по місту в ніч на 7 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

За даними слідства, російською шпигункою виявилася громадянка РФ, яка має посвідку на проживання в Україні і тривалий час мешкає у Сумах.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії жінка почала дистанційно співпрацювати з Головним управлінням Генштабу РФ, більш відомого як ГРУ. Шпигунка збирала інформацію про об'єкти в Сумах, де, на її думку, могли перебувати українські військові.

Для збору інформації жінка обходила місто нібито у власних справах або "втемну" випитувала дані у своїх знайомих. Отриману інформацію зрадниця відправляла у месенджерах з координатами українських об’єктів.

Крім того, шпигунка у Сумах намагалася створити власну агентурну мережу. Вона шукала "однодумців", яким пропонувати працювати проти України.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон. Жінці оголосили підозру за декількома статтями ККУ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення.

Фото: у Сумах затримали коригувальницю (ssu.gov.ua)

Удар по Сумах

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня у Сумах пролунали вибухи. Місцева влада повідомляла, що в області працює протиповітряна оборона.

Пізніше стало відомо, що сили ППО збили у Сумській області один "Шахед". Проте ще один ворожий дрон-камікадзе влучив у житловий квартал у місті Суми.

Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, 2 магазини та 20 квартир у багатоповерхівці. На щастя, ніхто не постраждав.

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