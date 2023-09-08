СБУ по "гарячих слідах" затримала у Сумах російську шпигунку
Правоохоронці затримали у Сумах росіянку, яка працювала на окупантів. Вона коригувала ворожі удари по місту в ніч на 7 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
За даними слідства, російською шпигункою виявилася громадянка РФ, яка має посвідку на проживання в Україні і тривалий час мешкає у Сумах.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії жінка почала дистанційно співпрацювати з Головним управлінням Генштабу РФ, більш відомого як ГРУ. Шпигунка збирала інформацію про об'єкти в Сумах, де, на її думку, могли перебувати українські військові.
Для збору інформації жінка обходила місто нібито у власних справах або "втемну" випитувала дані у своїх знайомих. Отриману інформацію зрадниця відправляла у месенджерах з координатами українських об’єктів.
Крім того, шпигунка у Сумах намагалася створити власну агентурну мережу. Вона шукала "однодумців", яким пропонувати працювати проти України.
Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон. Жінці оголосили підозру за декількома статтями ККУ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення.
Фото: у Сумах затримали коригувальницю (ssu.gov.ua)
Удар по Сумах
Нагадаємо, в ніч на 7 вересня у Сумах пролунали вибухи. Місцева влада повідомляла, що в області працює протиповітряна оборона.
Пізніше стало відомо, що сили ППО збили у Сумській області один "Шахед". Проте ще один ворожий дрон-камікадзе влучив у житловий квартал у місті Суми.
Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, 2 магазини та 20 квартир у багатоповерхівці. На щастя, ніхто не постраждав.
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