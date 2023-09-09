До 12 лет за решеткой. Суд вынес приговор оккупантам, воевавшим под Мариуполем и Бахмутом

Отмечается, что наши воины взяли в плен четырех боевиков во время боев в районах Бахмута и Авдеевки. Другого задержали во время выполнения им вражеских разведывательных задач в Запорожье.
"Один из злоумышленников получил 12 лет тюрьмы, остальные трое - 10 лет, еще один злоумышленник приговорен к 9 годам заключения", - пишет пресс-служба.
Среди преступников:
командир подразделения оккупационных группировок России, который еще задолго до полномасштабного вторжения вступил в ряды так называемой "народной милиции "ЛНР";
боевик из временно оккупированной Луганской области, который уже дважды был в плену наших воинов. Первый раз его обменяли, однако вскоре он снова оказался в рядах террористов. Преступник участвовал в сдерживании контрнаступления ВСУ на восточном фронте;
еще двое боевиков подконтрольного России батальона "Восток". Один из них в составе артиллерийского расчета удерживал позиции захватчиков в районе Ясиноватой в Донецкой области. Другой в должности механика-водителя вражеского БТР воевал против сил АТО, а затем скрыто переехал в Запорожье, где собирал разведывательную информацию после полномасштабного вторжения террористов;
участник российской группировки "Оплот", который участвовал в боях против ВСУ вблизи Донецка и Мариуполя.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала в Сумах россиянку, которая работала на оккупантов и корректировала вражеские удары по городу в ночь на 7 сентября.