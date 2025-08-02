UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП

12 років домашнього арешту та штраф: в Колумбії суд виніс вирок експрезиденту

Ілюстративне фото: правор Колумбії (Unsplash)
Автор: Антон Корж

В Колумбії колишнього президента країни Альваро Урібе отримав судовий вирок у 12 років домашнього арешту. Його звинуватили в шахрайстві та тиску на свідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Зазначається, що 73-річний Урібе таким чином став першим в історії Колумбії президентом, якого засудили за злочин. Екслідеру країни також заборонено займати державні посади та доведеться виплатити штраф у 578 тисяч доларів.

Сам Урібе заявляє, що він не винуватий в тому, що йому закидають. Під час судового засідання у Боготі експрезидент заявив, що подасть апеляцію на вирок та звинуватив уряд у меті "знищити голос демократичної опозиції".

Альваро Урібе був президентом Колумбії з 2002 по 2010 рік. Він залишається популярним у Колумбії, але його фігура поляризує суспільство. Зазначається, що Урібе звинувачують у порушеннях прав людини та співпраці з правими воєнізованими формуваннями для знищення лівих повстанських груп.

Урібе заперечує це твердження. На його боці стоять ті люди, для яких у Колумбії він є постаттю, що врятувала країну від економічної та політичної кризи. Проте суд став на бік чинної влади, не тільки відхиливши поданий у 2012 році позов про наклеп, але й почавши у 2018 році розслідування проти самого Урібе.

Справа Болсонару

Зазначимо, колишній лідер ще однієї латиноамериканської країни теж перебуває у стані підозрюваного. Мова йде про експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару. Верховний суд Бразилії судитиме його за звинуваченням у спробі державного перевороту, за що може загрожувати тюремний термін.

Адміністрація президента США Дональда Трампа у липні офіційно розпочала торгівельне розслідування проти Бразилії, звинувативши її у недобросовісній практиці та переслідуванні союзника Трампа Болсонару. А з 1 серпня через указ Трампа Бразилія, дружня до Росії, буде сплачувати 40%-ві мита за експорт в США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Колумбия