12 лет домашнего ареста и штраф: в Колумбии суд вынес приговор экс-президенту

Отмечается, что 73-летний Урибе таким образом стал первым в истории Колумбии президентом, которого осудили за преступление. Экс-лидеру страны также запрещено занимать государственные должности и придется выплатить штраф в 578 тысяч долларов.

Сам Урибе заявляет, что он не виноват в том, что ему вменяют. Во время судебного заседания в Боготе экс-президент заявил, что подаст апелляцию на приговор и обвинил правительство в цели "уничтожить голос демократической оппозиции".

Альваро Урибе был президентом Колумбии с 2002 по 2010 год. Он остается популярным в Колумбии, но его фигура поляризует общество. Отмечается, что Урибе обвиняют в нарушениях прав человека и сотрудничестве с правыми военизированными формированиями для уничтожения левых повстанческих групп.

Урибе отрицает это утверждение. На его стороне стоят те люди, для которых в Колумбии он является фигурой, которая спасла страну от экономического и политического кризиса. Однако суд стал на сторону действующей власти, не только отклонив поданный в 2012 году иск о клевете, но и начав в 2018 году расследование против самого Урибе.