Експрезиденту Бразилії загрожує в'язниця, якщо суд доведе спробу держперевороту

Верховний суд Бразилії судитиме колишнього президента країни Жаїра Болсонару. Його звинувачують у спробі державного перевороту, за що може загрожувати тюремний термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише агентство, Болсонару постане перед судом за обвинуваченням у змові з метою повалення уряду після того, як 2022 року він програв вибори. У середу колегія з п'яти суддів Верховного суду одноголосно вирішила притягнути експрезидента до судового розгляду.

Якщо буде доведено, що Болсонару винен, він може отримати тривалий тюремний термін. Це, своєю чергою, ізолює вкрай правого політика, який досі не назвав свого наступника (людину, яка могла б продовжити лінію в першому таборі). Суд очікується пізніше цього року.

Незабаром після винесення рішення Верховного суду, Болсонару провів пресконференцію в Бразилії. Він виступив із тривалим захистом проти того, що він назвав "серйозними і необґрунтованими звинуваченнями".

"Здається, у них щось особисте проти мене", - сказав він, маючи на увазі суддів.

Політик заперечує звинувачення, додавши, що "вони так і не знайшли, хто міг би бути цим лідером". Йдеться про лідерство у спробі держперевороту.

У своїй вступній промові в середу суддя Александре де Мораес, який курирує справу, продемонстрував кадри, на яких прихильники Болсонару штурмують урядові будівлі. Ці сцени насильства розгорнулися всього за тиждень після інавгурації президента Луїса Інасіу Лули да Сілви в січні 2023 року.

Мораес назвав це повстання результатом "систематичних зусиль" Болсонару з дискредитації програних ним виборів, а потім змови з метою їхнього повалення із застосуванням насильства за підтримки високопоставлених військових офіцерів і членів кабінету міністрів.