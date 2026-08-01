По 12 дітей у кімнаті та цвіль в укритті: у таборі "Артек Закарпаття" виявили порушення

Омбудсман повідомив, що доручив провести моніторинг табору після появи в соцмережах інформації про можливі порушення прав дітей.

Перевірку провів його представник у Закарпатській області Андрій Крючков, а її результати підтвердили порушення.

Умови проживання і харчування

У харчоблоці зафіксували антисанітарію, мух та порушення умов зберігання продуктів. Гнилі овочі та фрукти зберігали разом зі свіжими, а дієтичного меню для дітей, які його потребують, не було.

Фото: Умови проживання у таборі "Артек Закарпаття". (t.me/dmytro_lubinetzs)

У кімнатах розміщували по 12 дітей. Меблі та постіль зношені, належних місць для особистих речей немає, на стінах - пліснява та грибок.

Душових кабін недостатньо, вода подається лише у визначені години, немає належного рівня приватності.

Небезпека під час тривог

Найбільше занепокоєння викликала безпека дітей під час повітряної тривоги. Укриття виявилося сирим, з пліснявою, без достатньої кількості місць для сидіння та необхідного обладнання.

За словами Лубінця, діти розповіли, що під час тривоги переважно залишаються в корпусі та використовують "правило двох стін".

"Це неприпустимо! Дитина не повинна ховатися від російської ракети за двома стінами. У дитячому таборі має бути безпечне укриття", - наголосив омбудсман.

Проблеми на території

На території табору відсутні суцільне огородження, належне освітлення та відеоспостереження. Частина майданчиків перебуває в аварійному стані, басейн не працює.

Яких заходів вимагає омбудсман

Лубінець направив листи голові Закарпатської ОВА та керівнику Головного управління Національної соціальної сервісної служби в області.

Він вимагає перевірити, хто дозволив табору працювати в таких умовах, встановити відповідальних посадовців та вжити невідкладних заходів.

За результатами моніторингу готують звіт із рекомендаціями щодо усунення порушень, а також подання. Кожному виявленому факту нададуть правову оцінку.