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По 12 детей в комнате и плесень в укрытии: в лагере "Артек Закарпатья" обнаружили нарушения

17:17 01.08.2026 Сб
2 мин
Во время воздушной тревоги дети оставались в корпусе, прячась за двумя стенами
aimg Валерия Абабина
Фото: Детский лагерь "Артек" в Закарпатье (artek.ua.prozhyvannya-zakarpatti)

В лагере "Артек Закарпатья" обнаружили серьезные нарушения условий для детей. В момент проверки там отдыхали 287 детей из прифронтовых регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмана Дмитрия Лубинца.

Омбудсман сообщил, что поручил провести мониторинг лагеря после появления в соцсетях информации о возможных нарушениях прав детей.

Проверку провел его представитель в Закарпатской области Андрей Крючков, а результаты ее подтвердили нарушения.

Условия проживания и питания

В пищеблоке зафиксировали антисанитарию, мух и нарушение условий хранения продуктов. Гнилые овощи и фрукты хранили вместе со свежими, а диетического меню для детей, нуждающихся в нем, не было.

Фото: Условия проживания в лагере "Артек Закарпатья". (t.me/dmytro_lubinetzs)

В комнатах размещали по 12 детей. Мебель и постель изношены, надлежащих мест для личных вещей нет, на стенах – плесень и грибок.

Душевых кабин недостаточно, вода подается только в определенные часы, нет должного уровня приватности.

Опасность во время тревог

Наибольшее беспокойство вызвало безопасность детей во время воздушной тревоги. Укрытие оказалось сырым, с плесенью, без достаточного количества мест для сидения и необходимого оборудования.

По словам Лубинца, дети рассказали, что во время тревоги в основном остаются в корпусе и используют "правило двух стен".

"Это недопустимо! Ребенок не должен прятаться от российской ракеты за двумя стенами. В детском лагере должно быть безопасное укрытие", - подчеркнул омбудсман.

Проблемы на территории

На территории лагеря отсутствуют сплошные ограждения, надлежащее освещение и видеонаблюдение. Часть площадок находится в аварийном состоянии, бассейн не работает.

Каких мер требует омбудсман

Лубинец направил письма главе Закарпатской ОВА и руководителю Главного управления Национальной социальной сервисной службы в области.

Он требует проверить, кто разрешил лагерю работать в таких условиях, установить ответственных должностных лиц и принять неотложные меры.

По результатам мониторинга готовят отчет с рекомендациями по устранению нарушений, а также представлению. Каждому выявленному факту дадут правовую оценку.

Напомним, скандал вокруг лагеря "Артек Закарпатья" разгорелся накануне , когда родители стали жаловаться на антисанитарию.

Местная жительница опубликовала фото, на которых, по ее словам, зафиксированы волосы в еде, повреждена мебель, грязные полотенца и неисправные санузлы.

Условия в лагере пообещали проверить Минсоцполитики.

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АртекЗакарпатьеДетиДмитрий Лубинец