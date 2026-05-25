118-та бригада потрапила до Книги рекордів України за оборону Малої Токмачки

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається напруженою. Станом на зараз ДПСУ не фіксує переміщення техніки чи збільшення кількості військових, однак Білорусь продовжує облаштовувати полігони і бази та нарощувати логістичні шляхи.

Загострення навколо північних кордонів триває з середини квітня - після того як Зеленський заявив про спроби Росії втягнути Білорусь у війну. РБК-Україна раніше повідомляло, що Кремль готує п'ять сценаріїв дій на північному напрямку.