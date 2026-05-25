118-та бригада потрапила до Книги рекордів України за оборону Малої Токмачки

118-та окрема механізована бригада потрапила до Книги рекордів України за утримання рубежів у районі Малої Токмачки понад 1500 днів поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 118 ОМБр.
Що відомо
Голова наглядової ради Книги рекордів України Олег Іваненко передав командуванню бригади диплом, що засвідчує національний рекорд.
Село Мала Токмачка визнано одним із найдовше утримуваних рубежів сучасної російсько-української війни - Сили оборони безперервно контролюють цей напрямок в умовах постійних штурмів, артилерійського вогню, авіаційного та дронового тиску.
"Національний рекорд - це лише констатація факту для історії. Справжня нагорода для наших титанів - кожен збережений метр української землі", - йдеться у зверненні бригади.
Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається напруженою. Станом на зараз ДПСУ не фіксує переміщення техніки чи збільшення кількості військових, однак Білорусь продовжує облаштовувати полігони і бази та нарощувати логістичні шляхи.
Загострення навколо північних кордонів триває з середини квітня - після того як Зеленський заявив про спроби Росії втягнути Білорусь у війну. РБК-Україна раніше повідомляло, що Кремль готує п'ять сценаріїв дій на північному напрямку.