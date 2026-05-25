118-я бригада попала в Книгу рекордов Украины за оборону Малой Токмачки

Что известно

Председатель наблюдательного совета Книги рекордов Украины Олег Иваненко передал командованию бригады диплом, удостоверяющий национальный рекорд.

Село Малая Токмачка признано одним из самых долго удерживаемых рубежей современной российско-украинской войны - Силы обороны непрерывно контролируют это направление в условиях постоянных штурмов, артиллерийского огня, авиационного и дронового давления.

Фото: награда за оборону Малой Токмачки (https://www.facebook.com/118ombr)

"Национальный рекорд - это лишь констатация факта для истории. Настоящая награда для наших титанов - каждый сохраненный метр украинской земли", - говорится в обращении бригады.