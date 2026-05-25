118-я бригада попала в Книгу рекордов Украины за оборону Малой Токмачки

Этот рубеж стал одним из самых долго удерживаемых в современной войне
Фото: военные, попавшие в Книгу рекордов Гиннеса (facebook.com/118ombr)

118-я отдельная механизированная бригада попала в Книгу рекордов Украины за удержание рубежей в районе Малой Токмачки более 1500 дней подряд.

Что известно

Председатель наблюдательного совета Книги рекордов Украины Олег Иваненко передал командованию бригады диплом, удостоверяющий национальный рекорд.

Село Малая Токмачка признано одним из самых долго удерживаемых рубежей современной российско-украинской войны - Силы обороны непрерывно контролируют это направление в условиях постоянных штурмов, артиллерийского огня, авиационного и дронового давления.

"Национальный рекорд - это лишь констатация факта для истории. Настоящая награда для наших титанов - каждый сохраненный метр украинской земли", - говорится в обращении бригады.

Ситуация на границе с Беларусью остается напряженной. По состоянию на сейчас ГПСУ не фиксирует перемещения техники или увеличения количества военных, однако Беларусь продолжает обустраивать полигоны и базы и наращивать логистические пути.

Обострение вокруг северных границ продолжается с середины апреля - после того как Зеленский заявил о попытках России втянуть Беларусь в войну. РБК-Украина ранее сообщало, что Кремль готовит пять сценариев действий на северном направлении.

