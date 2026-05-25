ua en ru
Пн, 25 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

118-я бригада попала в Книгу рекордов Украины за оборону Малой Токмачки

07:45 25.05.2026 Пн
2 мин
Этот рубеж стал одним из самых долго удерживаемых в современной войне
aimg Екатерина Коваль
118-я бригада попала в Книгу рекордов Украины за оборону Малой Токмачки Фото: военные, попавшие в Книгу рекордов Гиннеса (facebook.com/118ombr)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

118-я отдельная механизированная бригада попала в Книгу рекордов Украины за удержание рубежей в районе Малой Токмачки более 1500 дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 118 ОМБр.

Читайте также: Активная фаза войны может остановиться уже осенью: в ОП назвали ключевое условие

Что известно

Председатель наблюдательного совета Книги рекордов Украины Олег Иваненко передал командованию бригады диплом, удостоверяющий национальный рекорд.

Село Малая Токмачка признано одним из самых долго удерживаемых рубежей современной российско-украинской войны - Силы обороны непрерывно контролируют это направление в условиях постоянных штурмов, артиллерийского огня, авиационного и дронового давления.

118-я бригада попала в Книгу рекордов Украины за оборону Малой ТокмачкиФото: награда за оборону Малой Токмачки (https://www.facebook.com/118ombr)

"Национальный рекорд - это лишь констатация факта для истории. Настоящая награда для наших титанов - каждый сохраненный метр украинской земли", - говорится в обращении бригады.

Ситуация на границе с Беларусью остается напряженной. По состоянию на сейчас ГПСУ не фиксирует перемещения техники или увеличения количества военных, однако Беларусь продолжает обустраивать полигоны и базы и наращивать логистические пути.

Обострение вокруг северных границ продолжается с середины апреля - после того как Зеленский заявил о попытках России втянуть Беларусь в войну. РБК-Украина ранее сообщало, что Кремль готовит пять сценариев действий на северном направлении.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Запорожская область Война в Украине
Новости
Трамп дал Ирану неделю. Рамочная сделка США и Тегерана согласована на 95%, - Fox News
Трамп дал Ирану неделю. Рамочная сделка США и Тегерана согласована на 95%, - Fox News
Аналитика
Зима близко. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко и замерзнет ли Киев снова
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зима близко. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко и замерзнет ли Киев снова