До 110 тисяч гривень: у кого найбільше зросли зарплати з початку повномасштабної війни

Перелік найбільш затребуваних спеціалістів та рівень оплати їх праці в Україні протягом останніх чотирьох років помітно змінився. Значно виріс попит на робітничі професії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.
У серпні 2022 року найбільшу медіанну зарплату пропонували далекобійникам - 40 000 гривень.
До п'ятірки найбільш оплачуваних також увійшли:
Через чотири роки зарплатна картина суттєво змінилася. У серпні 2026 року найбільш оплачуваною стала вакансія керівника відділу продажів - медіанна зарплата становила 110 000 гривень.
До топ-5 також увійшли:
У серпні 2022 року найбільше оголошень було для водіїв - 4 468. Медіанна зарплата за цією вакансією становила 23 000 гривень.
Також роботодавці активно шукали:
У серпні 2026 року рейтинг очолили продавці - 9 306 оголошень. Їхня медіанна зарплата зросла до 24 200 гривень.
На другому місці опинилися водії - 8 331 оголошення. Медіанна зарплата для них за чотири роки зросла до 40 000 гривень.
Далі в рейтингу:
В OLX Робота зазначають, що продавці, водії та кухарі залишаються серед професій із найбільшим попитом. Водночас у 2026 році до п'ятірки найбільш затребуваних додалися різноробочі та вантажники.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні не вистачає працівників. Роботодавці підвищують зарплати, але це не завжди збільшує кількість охочих на вакансії. На вибір роботи дедалі більше впливають не лише гроші, а й бронювання, гнучкий графік, умови праці та стабільність компанії.
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