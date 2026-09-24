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До 110 тысяч гривен: у кого больше всего выросли зарплаты с начала полномасштабной войны

08:52 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Работа в Украине (freepik.com)

Список наиболее востребованных специалистов и уровень оплаты их труда в Украине за последние четыре года заметно изменился. Значительно вырос спрос на рабочие профессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.

Какие вакансии стали наиболее оплачиваемыми

В августе 2022 года наибольшую медианную зарплату предлагали дальнобойщикам - 40 000 гривен.

В пятерку наиболее оплачиваемых также вошли:

  • мастер по ремонту - 30 000 гривен;
  • фасадник - 30 000 гривен;
  • риелтор - 27 500 гривен;
  • рихтовщик - 27 500 гривен.

Спустя четыре года зарплатная картина существенно изменилась. В августе 2026 года наиболее оплачиваемой стала вакансия руководителя отдела продаж - медианная зарплата составила 110 000 гривен.

В топ-5 также вошли:

  • штукатур - 80 000 гривен;
  • фасадник - 70 000 гривен;
  • плиточник - 70 000 гривен;
  • каменщик - 65 000 гривен.

Кого больше всего ищут работодатели

В августе 2022 года больше всего объявлений было для водителей - 4 468. Медианная зарплата по этой вакансии составляла 23 000 гривен.

Также работодатели активно искали:

  • продавцов - 4 340 объявлений, 10 700 гривен;
  • менеджеров по продажам - 2 319 объявлений, 16 500 гривен;
  • швей и портных - 2 121 объявление, 15 000 гривен;
  • поваров –- 2 120 объявлений, 12 500 гривен.

В августе 2026 года рейтинг возглавили продавцы - 9 306 объявлений. Их медианная зарплата выросла до 24 200 гривен.

На втором месте оказались водители - 8 331 объявление. Медианная зарплата для них за четыре года выросла до 40 тысяч гривен.

Далее в рейтинге:

  • разнорабочие - 5 011 объявлений, 30 000 гривен;
  • грузчики - 4 848 объявлений, 28 500 гривен;
  • повара - 3 384 объявления, 29 250 гривен.

OLX Работа отмечает, что продавцы, водители и повара остаются среди профессий с наибольшим спросом. В 2026 году к пятерке наиболее востребованных добавились разнорабочие и грузчики.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине не хватает работников. Работодатели повышают зарплату, но это не всегда увеличивает количество желающих на вакансии. На выбор работы все больше влияют не только деньги, но и бронирование, гибкий график, условия труда и стабильность компании.

Также мы писали, какие специалисты в Украине стали более востребованными в преддверии отопительного сезона.

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