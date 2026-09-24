До 110 тысяч гривен: у кого больше всего выросли зарплаты с начала полномасштабной войны

Список наиболее востребованных специалистов и уровень оплаты их труда в Украине за последние четыре года заметно изменился. Значительно вырос спрос на рабочие профессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.
В августе 2022 года наибольшую медианную зарплату предлагали дальнобойщикам - 40 000 гривен.
В пятерку наиболее оплачиваемых также вошли:
Спустя четыре года зарплатная картина существенно изменилась. В августе 2026 года наиболее оплачиваемой стала вакансия руководителя отдела продаж - медианная зарплата составила 110 000 гривен.
В топ-5 также вошли:
В августе 2022 года больше всего объявлений было для водителей - 4 468. Медианная зарплата по этой вакансии составляла 23 000 гривен.
Также работодатели активно искали:
В августе 2026 года рейтинг возглавили продавцы - 9 306 объявлений. Их медианная зарплата выросла до 24 200 гривен.
На втором месте оказались водители - 8 331 объявление. Медианная зарплата для них за четыре года выросла до 40 тысяч гривен.
Далее в рейтинге:
OLX Работа отмечает, что продавцы, водители и повара остаются среди профессий с наибольшим спросом. В 2026 году к пятерке наиболее востребованных добавились разнорабочие и грузчики.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине не хватает работников. Работодатели повышают зарплату, но это не всегда увеличивает количество желающих на вакансии. На выбор работы все больше влияют не только деньги, но и бронирование, гибкий график, условия труда и стабильность компании.
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