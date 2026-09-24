До 110 тысяч гривен: у кого больше всего выросли зарплаты с начала полномасштабной войны

Какие вакансии стали наиболее оплачиваемыми

В августе 2022 года наибольшую медианную зарплату предлагали дальнобойщикам - 40 000 гривен.

В пятерку наиболее оплачиваемых также вошли:

мастер по ремонту - 30 000 гривен;

- 30 000 гривен; фасадник - 30 000 гривен;

- 30 000 гривен; риелтор - 27 500 гривен;

- 27 500 гривен; рихтовщик - 27 500 гривен.

Спустя четыре года зарплатная картина существенно изменилась. В августе 2026 года наиболее оплачиваемой стала вакансия руководителя отдела продаж - медианная зарплата составила 110 000 гривен.

В топ-5 также вошли:

штукатур - 80 000 гривен;

- 80 000 гривен; фасадник - 70 000 гривен;

- 70 000 гривен; плиточник - 70 000 гривен;

- 70 000 гривен; каменщик - 65 000 гривен.

Кого больше всего ищут работодатели

В августе 2022 года больше всего объявлений было для водителей - 4 468. Медианная зарплата по этой вакансии составляла 23 000 гривен.

Также работодатели активно искали:

продавцов - 4 340 объявлений, 10 700 гривен;

- 4 340 объявлений, 10 700 гривен; менеджеров по продажам - 2 319 объявлений, 16 500 гривен;

- 2 319 объявлений, 16 500 гривен; швей и портных - 2 121 объявление, 15 000 гривен;

- 2 121 объявление, 15 000 гривен; поваров –- 2 120 объявлений, 12 500 гривен.

В августе 2026 года рейтинг возглавили продавцы - 9 306 объявлений. Их медианная зарплата выросла до 24 200 гривен.

На втором месте оказались водители - 8 331 объявление. Медианная зарплата для них за четыре года выросла до 40 тысяч гривен.

Далее в рейтинге:

разнорабочие - 5 011 объявлений, 30 000 гривен;

- 5 011 объявлений, 30 000 гривен; грузчики - 4 848 объявлений, 28 500 гривен;

- 4 848 объявлений, 28 500 гривен; повара - 3 384 объявления, 29 250 гривен.

OLX Работа отмечает, что продавцы, водители и повара остаются среди профессий с наибольшим спросом. В 2026 году к пятерке наиболее востребованных добавились разнорабочие и грузчики.