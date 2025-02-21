До 11% за пів року. У яких містах "злетіли" ціни на квартири

Де подорожчали однокімнатні квартири

За останні пів року ціни на нерухомість зросли у Рівному, вартість однокімнатних квартир піднялась на 11%. Зараз там їх продають за 45 тисяч доларів, 1 кв. м на вторинному ринку середньому коштує 1 070 доларів.

На 10% подорожчало житло у Житомирі. Там однокімнатні квартири коштують 43 тисячі доларів при середній ціні за "квадрат" 990 доларів.

Знову підвищилась вартість нерухомості в Ужгороді. Тепер однокімнатні квартири там продають за 60 тисяч доларів, це на 9% дорожче, ніж було пів року тому. В середньому "квадрат" коштує 1 330 доларів. Наголосимо, що Ужгород разом із Львовом та Києвом входить у трійку лідерів по вартості житла в Україні.

У Черкасах квартири подорожчали на 6%. Зараз там однокімнатне житло в середньому коштує 42 тисячі доларів, а 1 кв. м - 950 доларів.

На 3% підскочили ціни у Львові та Івано-Франківську, однокімнатні квартири там продають за 64 тисячі та 37 тисяч доларів, відповідно. Вартість "квадрату" становить 1 500 та 900 доларів, відповідно.

В Одесі подорожчали квартири на 1%, зараз середня ціна на однокімнатну квартиру коливається у межах 38 тисяч доларів, вартість 1 кв. м - 970 доларів.

Дослідження показують, що в середньому українцям, щоб купити однокімнатну квартиру, потрібно відкладати усю зарплату від 2,8 до 10 років, залежно від міста розташування житла. Найшвидше назбирати на житло у Херсоні, найдовше - у Києві.

Ціни на однокімнатні квартири у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)

У яких містах піднялись ціни на двокімнатні квартири

В Україні також подорожчали двокімнатні квартири, вартість зросла у 12 містах, переважно на заході країни.

Де подорожчали двокімнатні квартири:

Рівне +11%, середня вартість 59 тисяч доларів;

Київ + 7%, середня вартість 96 тисяч доларів;

Черкаси +7%, середня вартість 58 тисяч доларів;

Харків +6%, середня вартість 34 тисячі доларів;

Ужгород +6%, середня вартість 85 тисяч доларів;

Чернівці і Вінниця +5%, середня вартість по 65 тисяч доларів;

Тернопіль +3%, середня вартість 53 тисячі доларів;

Одеса +2%, середня вартість 57 тисяч доларів;

Чернігів +2%, середня вартість 44 тисячі доларів;

Івано-Франківськ +2%, середня вартість 52 тисячі доларів;

Львів +1%, середня вартість 90 тисяч доларів.

В середньому українцям треба відкладати усю зарплату від 4,3 року (у Херсоні) до 13,2 року (у Києві), щоб заробити на двокімнатну квартиру.

Де зросла вартість трикімнатних квартир

За останні пів року трикімнатні квартири найбільше подорожчали у Києві - на 7%. Зараз таке житло у столиці коштує 140 тисяч доларів.

На 5% злетіли ціни у Львові та Вінниці. Там трикімнатні квартири продають в середньому за 115 тисяч та 74 тисячі доларів, відповідно.

До 85 тисяч доларів подорожчали квартири у Чернівцях, це на 4% вища ціна, ніж була пів року тому. У Тернополі вартість піднялась на 3% - до 64 тисяч доларів.

На 2% підскочили ціни у Полтаві та Івано-Франківську, там такий вид нерухомості тепер продають за 60 тисяч та 68 тисяч доларів.

На трикімнатну квартиру українцям треба відкладати усю зарплату від 6,7 року до 19 років. Найшвидше назбирати на житло у Запоріжжі, найдовше - у столиці.