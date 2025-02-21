До 11% за полгода. В каких городах "взлетели" цены на квартиры

В Украине за последние полгода сразу в нескольких городах выросли цены на все типы квартир на вторичном рынке. В Ровно подорожание достигло рекордного показателя +11% в валюте.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
За последние полгода цены на недвижимость выросли в Ровно, стоимость однокомнатных квартир поднялась на 11%. Сейчас там их продают за 45 тысяч долларов, 1 кв. м на вторичном рынке в среднем стоит 1 070 долларов.
На 10% подорожало жилье в Житомире. Там однокомнатные квартиры стоят 43 тысячи долларов при средней цене за "квадрат" 990 долларов.
Опять повысилась стоимость недвижимости в Ужгороде. Теперь однокомнатные квартиры там продают за 60 тысяч долларов, это на 9% дороже, чем было полгода назад. В среднем "квадрат" стоит 1 330 долларов. Отметим, что Ужгород вместе со Львовом и Киевом входит в тройку лидеров по стоимости жилья в Украине.
В Черкассах квартиры подорожали на 6%. Сейчас там однокомнатное жилье в среднем стоит 42 тысячи долларов, а 1 кв. м - 950 долларов.
На 3% подскочили цены во Львове и Ивано-Франковске, однокомнатные квартиры там продают за 64 тысячи и 37 тысяч долларов, соответственно. Стоимость "квадрата" составляет 1 500 и 900 долларов, соответственно.
В Одессе подорожали квартиры на 1%, сейчас средняя цена на однокомнатную квартиру колеблется в пределах 38 тысяч долларов, стоимость 1 кв. м - 970 долларов.
Исследования показывают, что в среднем украинцам, чтобы купить однокомнатную квартиру, нужно откладывать всю зарплату от 2,8 до 10 лет, в зависимости от города расположения жилья. Быстрее всего накопить на жилье в Херсоне, дольше всего - в Киеве.
В Украине также подорожали двухкомнатные квартиры, стоимость выросла в 12 городах, преимущественно на западе страны.
Где подорожали двухкомнатные квартиры:
В среднем украинцам надо откладывать всю зарплату от 4,3 года (в Херсоне) до 13,2 года (в Киеве), чтобы заработать на двухкомнатную квартиру.
За последние полгода трехкомнатные квартиры больше всего подорожали в Киеве - на 7%. Сейчас такое жилье в столице стоит 140 тысяч долларов.
На 5% взлетели цены во Львове и Виннице. Там трехкомнатные квартиры продают в среднем за 115 тысяч и 74 тысячи долларов, соответственно.
До 85 тысяч долларов подорожали квартиры в Черновцах, это на 4% выше цена, чем была полгода назад. В Тернополе стоимость поднялась на 3% - до 64 тысяч долларов.
На 2% подскочили цены в Полтаве и Ивано-Франковске, там такой вид недвижимости теперь продают за 60 тысяч и 68 тысяч долларов.
На трехкомнатную квартиру украинцам надо откладывать всю зарплату от 6,7 года до 19 лет. Быстрее всего накопить на жилье в Запорожье, дольше всего - в столице.
Ранее мы писали о том, кто и на каких условиях может взять квартиры по программе "єОселя", а также о том, какое жилье попадает под эту ипотеку.
Читайте также о том, что на вторичном рынке за последние полгода снизились цены на однокомнатные квартиры в семи городах Украины. Больше всего недвижимость подешевела в Запорожье - на 8%.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.