До 11% за полгода. В каких городах "взлетели" цены на квартиры

Где подорожали однокомнатные квартиры

За последние полгода цены на недвижимость выросли в Ровно, стоимость однокомнатных квартир поднялась на 11%. Сейчас там их продают за 45 тысяч долларов, 1 кв. м на вторичном рынке в среднем стоит 1 070 долларов.

На 10% подорожало жилье в Житомире. Там однокомнатные квартиры стоят 43 тысячи долларов при средней цене за "квадрат" 990 долларов.

Опять повысилась стоимость недвижимости в Ужгороде. Теперь однокомнатные квартиры там продают за 60 тысяч долларов, это на 9% дороже, чем было полгода назад. В среднем "квадрат" стоит 1 330 долларов. Отметим, что Ужгород вместе со Львовом и Киевом входит в тройку лидеров по стоимости жилья в Украине.

В Черкассах квартиры подорожали на 6%. Сейчас там однокомнатное жилье в среднем стоит 42 тысячи долларов, а 1 кв. м - 950 долларов.

На 3% подскочили цены во Львове и Ивано-Франковске, однокомнатные квартиры там продают за 64 тысячи и 37 тысяч долларов, соответственно. Стоимость "квадрата" составляет 1 500 и 900 долларов, соответственно.

В Одессе подорожали квартиры на 1%, сейчас средняя цена на однокомнатную квартиру колеблется в пределах 38 тысяч долларов, стоимость 1 кв. м - 970 долларов.

Исследования показывают, что в среднем украинцам, чтобы купить однокомнатную квартиру, нужно откладывать всю зарплату от 2,8 до 10 лет, в зависимости от города расположения жилья. Быстрее всего накопить на жилье в Херсоне, дольше всего - в Киеве.

Цены на однокомнатные квартиры в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)

В каких городах поднялись цены на двухкомнатные квартиры

В Украине также подорожали двухкомнатные квартиры, стоимость выросла в 12 городах, преимущественно на западе страны.

Где подорожали двухкомнатные квартиры:

Ровно +11%, средняя стоимость 59 тысяч долларов;

Киев +7%, средняя стоимость 96 тысяч долларов;

Черкассы +7%, средняя стоимость 58 тысяч долларов;

Харьков +6%, средняя стоимость 34 тысячи долларов;

Ужгород +6%, средняя стоимость 85 тысяч долларов;

Черновцы и Винница +5%, средняя стоимость по 65 тысяч долларов;

Тернополь +3%, средняя стоимость 53 тысячи долларов;

Чернигов +2%, средняя стоимость 44 тысячи долларов;

Ивано-Франковск +2%, средняя стоимость 52 тысячи долларов;

Одесса +2%, средняя стоимость 57 тысяч долларов;

Львов +1%, средняя стоимость 90 тысяч долларов.

В среднем украинцам надо откладывать всю зарплату от 4,3 года (в Херсоне) до 13,2 года (в Киеве), чтобы заработать на двухкомнатную квартиру.

Где выросла стоимость трехкомнатных квартир

За последние полгода трехкомнатные квартиры больше всего подорожали в Киеве - на 7%. Сейчас такое жилье в столице стоит 140 тысяч долларов.

На 5% взлетели цены во Львове и Виннице. Там трехкомнатные квартиры продают в среднем за 115 тысяч и 74 тысячи долларов, соответственно.

До 85 тысяч долларов подорожали квартиры в Черновцах, это на 4% выше цена, чем была полгода назад. В Тернополе стоимость поднялась на 3% - до 64 тысяч долларов.

На 2% подскочили цены в Полтаве и Ивано-Франковске, там такой вид недвижимости теперь продают за 60 тысяч и 68 тысяч долларов.

На трехкомнатную квартиру украинцам надо откладывать всю зарплату от 6,7 года до 19 лет. Быстрее всего накопить на жилье в Запорожье, дольше всего - в столице.