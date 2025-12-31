UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

До 11 годин без світла. Киянам показали графіки відключень на 1 січня

Фото: у Києві 1 січня вимикатимуть світло за графіками (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У перший день 2026 року Києві продовжать діяти графіки відключення світла. Мешканці й гості столиці будуть без електрики протягом доби максимум до 11 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

У четвер, 1 січня, світло у столиці відключатимуть наступним чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 12:00 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 5.2 черга - світла не буде з 08:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 6.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 6.2 черга - світла не буде з 16:30 до 22:00.
 

Фото: графіки відключень світла для Києва на 1 січня (t.me/dtek_ua)

Відключення світла у Києві та області

Нагадаємо, енергетики планують перевести лівобережну частину Києва, а також Бориспільський і Броварський райони з екстрених відключень на погодинні графіки впродовж найближчих двох діб.

За словами керівника енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа, швидкість робіт залежить від частоти і тривалості повітряних тривог, оскільки під час небезпеки роботи зупиняються.

Російські окупанти в ніч на 27 грудня атакували енергетичні об'єкти в Києві та області. Після цього в столиці почали діяти аварійні відключення світла. Ситуація з електропостачанням значно погіршилася.

Зазначимо, у середу, 31 грудня, повністю відновлено електропостачання у Вишгороді - мешканці залишалися без світла майже 100 годин.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕККиївГрафіки відключення світлаЕлектроенергія