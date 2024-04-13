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В РФ заявляють про просування під Часовим Яром, але лінія фронту не змінилася: карти ISW

Субота 13 квітня 2024 02:50
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В РФ заявляють про просування під Часовим Яром, але лінія фронту не змінилася: карти ISW Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Російські військові блогери стверджують про просування окупантів під Часовим Яром. Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про позиційні бої, однак не підтверджує змін лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Схід України. Операція №1 - Луганська область

В районі Кремінної тривали обмежені позиційні бої. 11 квітня російський мілблогер заявив, що російські сили відкинули українські сили на 1,5 кілометра в районі Крупної Балки на схід від Тернів (на захід від Кремінної). ISW не має візуального підтвердження цього.

Позиційні бої тривали на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

В РФ заявляють про просування під Часовим Яром, але лінія фронту не змінилася: карти ISW

Операція №2 - Донецька область

Тривали позиційні бої під Спірним (на схід від Сіверська) та Роздолівкою (на південь від Сіверська).

В РФ заявляють про просування під Часовим Яром, але лінія фронту не змінилася: карти ISW

Під Часовим Яром тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту немає, повідомляють в Інституті.

Зокрема, російські мілблогери стверджували, що окупанти просуваються на околиці мікрорайону Канал (східний Часів Яр) і до Калинівки від Богданівки (обидва на північний схід від Часового Яру). В РФ також кажуть, що частини російської 98-ї дивізії ВДВ наступають на південно-східну околицю Часового Яру.

Бої також тривали на схід від Часового Яру біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки.

В РФ заявляють про просування під Часовим Яром, але лінія фронту не змінилася: карти ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 квітня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Бердичів (на північний захід від Авдіївки) та на південь від Уманського (на захід від Авдіївки).

Російські мілблогери також стверджували, що окупанти просунулися в полях на північ і південь від Новокалинового (на північний захід від Авдіївки), але ISW не спостерігав візуального підтвердження цього просування.

Позиційні бої також тривали:

  • на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки;
  • на захід від Авдіївки біля Тоненького, Семенівки, Яснобродівки;
  • на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Нетайлового.

В РФ заявляють про просування під Часовим Яром, але лінія фронту не змінилася: карти ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 і 11 квітня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися в південно-східну Красногорівку (на захід від Донецька).

Російські мілблогери стверджували, що їхні війська продовжували просуватися на захід у межах Новомихайлівки (на південний захід від Донецька), але ISW не знайшов візуального підтвердження цієї заяви.

Позиційні бої також тривали на захід від Донецька поблизу Георгіївки та на південний захід від Донецька біля Побєди, Костянтинівки (на захід від Новомихайлівки) та Водяного (на південний схід від Вугледару).

На кадрах, опублікованих 11 квітня, видно, як українські сили завдають ударів плануючими бомбами по окупантах поблизу Красногорівки.

В РФ заявляють про просування під Часовим Яром, але лінія фронту не змінилася: карти ISW

Повідомляється, що російські сили незначно просунулися в районі кордону Донецької і Запорізької областей під час позиційних боїв 12 квітня.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська перетнули річку Мокри Яли та вийшли на південну околицю Урожайного (на південь від Великої Новосілки), але ISW не спостерігав наочного підтвердження цього твердження.

Позиційні бої тривали також біля Старомайорського (на південь від Великої Новосілки).

В РФ заявляють про просування під Часовим Яром, але лінія фронту не змінилася: карти ISW

"Південна вісь"

Тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового (на схід від Роботина).

Схоже, що українські сили завдали успішного удару HIMARS по російській системі ППО Тор-М2 на південь від Василівки (на захід від Роботиного), пише ISW.

В РФ заявляють про просування під Часовим Яром, але лінія фронту не змінилася: карти ISW

В РФ заявляють про просування під Часовим Яром, але лінія фронту не змінилася: карти ISW

Тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Кринок, але підтверджених змін на лінії фронту на цій ділянці не було.

В РФ заявляють про просування під Часовим Яром, але лінія фронту не змінилася: карти ISW

Ситуація на фронті

У вечірньому зведенні 12 квітня Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті впродовж доби відбулося 81 бойове зіткнення. Війська агресора намагаються прорватися на Бахмутському і Новопавлівському напрямках.

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