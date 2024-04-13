Больше 1000 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине к утру среды, 13 апреля, составляют 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 452 760 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 танка, 47 ББМ и 32 артиллерийские системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 452 760 (+1030) человек ликвидировано;
- танков – 7169 (+23) ед.;
- боевых бронированных машин – 13745 (+47) ед.;
- артиллерийских систем – 11518 (+32) ед.;
- РСЗО – 1045 (+3) ед.;
- средства ПВО – 756 (+1) ед.;
- самолетов – 347 ед.;
- вертолетов – 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9201 (+40) ед.;
- крылатые ракеты – 2088 (+1) ед;
- корабли/катера - 26 ед;
- подводные лодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 15396 (+57) ед;
- специальная техника – 1893 (+5) ед.
Ситуация на фронте
Российские военные блогеры утверждают о продвижении оккупантов под Часовым Яром. Институт изучения войны (ISW) сообщает о позиционных боях, однако не подтверждает изменений линии фронта.
За прошедшие сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях – 33 и 29 атак соответственно.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.