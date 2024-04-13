Больше 1000 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине к утру среды, 13 апреля, составляют 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 452 760 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 танка, 47 ББМ и 32 артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.24 ориентировочно составили:

Российские военные блогеры утверждают о продвижении оккупантов под Часовым Яром. Институт изучения войны (ISW) сообщает о позиционных боях, однако не подтверждает изменений линии фронта.

За прошедшие сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях – 33 и 29 атак соответственно.

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