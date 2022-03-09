Не только 102. Обнародованы номера телефонов полиции Черниговской области: список
Спецлиния " 102 " сейчас работает нестабильно. Поэтому для жителей Черниговской области обнародовали список номеров телефонов по которым можно обратиться в полицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Нацполіції.
"Уважаемые жители Черниговщины, из-за нестабильной работы спецлинии "102" вы можете обратиться за помощью в полицию по следующим дополнительным номерам", - говорится в сообщении.
Список номеров
- +380992001798
- +380930944921
- +380930944951
- +380969710222
- +380507648159
- +380508544147
Также сообщения граждан принимаются по номеру 619-001.
Правоохранители напоминают, что также действует телеграм-канал спецлинии "102" - @Chernigiv102.
Напомним, Россия продолжает вести информационную войну в Украине и распространяет лживые сообщения. Украинцев призывают не доверять фейкам РФ и проверять информацию в официальных источниках.
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