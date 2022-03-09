Не лише 102. Оприлюднено номери телефонів поліції Чернігівської області: список

Спецлінія "102" наразі працює нестабільно. Тому для мешканців Чернігівської області оприлюднили список номерів телефонів за якими можна звернутися до поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Нацполіції.

"Шановні мешканці Чернігівщини, через нестабільну роботу спецлінії "102" ви можете звернутися по допомогу до поліції за наступними додатковими номерами", - йдеться в повідомленні.

Список номерів

+380992001798

+380930944921

+380930944951

+380969710222

+380507648159

+380508544147

Також повідомлення громадян приймаються за номером 619-001.

Правоохоронці нагадують, що також діє телеграм-канал спецлінії "102" - @Chernigiv102.

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