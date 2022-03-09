ru ua
Ср, 09 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Не лише 102. Оприлюднено номери телефонів поліції Чернігівської області: список

Новость на русском →
Чернігівська область, Середа 09 березня 2022 08:54
Не лише 102. Оприлюднено номери телефонів поліції Чернігівської області: список Фото: оприлюднено номери телефонів поліції Чернігівської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Спецлінія "102" наразі працює нестабільно. Тому для мешканців Чернігівської області оприлюднили список номерів телефонів за якими можна звернутися до поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Нацполіції.

"Шановні мешканці Чернігівщини, через нестабільну роботу спецлінії "102" ви можете звернутися по допомогу до поліції за наступними додатковими номерами", - йдеться в повідомленні.

Список номерів

  • +380992001798
  • +380930944921
  • +380930944951
  • +380969710222
  • +380507648159
  • +380508544147

Також повідомлення громадян приймаються за номером 619-001.

Правоохоронці нагадують, що також діє телеграм-канал спецлінії "102" - @Chernigiv102.

Нагадаємо, Росія продовжує вести інформаційну війну в Україні та поширює брехливі повідомлення. Українців закликають не довіряти фейкам РФ та перевіряти інформацію в офіційних джерелах.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
полиция Черниговская область Війна Росії проти України
NEWS
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати