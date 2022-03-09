Не лише 102. Оприлюднено номери телефонів поліції Чернігівської області: список
Спецлінія "102" наразі працює нестабільно. Тому для мешканців Чернігівської області оприлюднили список номерів телефонів за якими можна звернутися до поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Нацполіції.
"Шановні мешканці Чернігівщини, через нестабільну роботу спецлінії "102" ви можете звернутися по допомогу до поліції за наступними додатковими номерами", - йдеться в повідомленні.
Список номерів
- +380992001798
- +380930944921
- +380930944951
- +380969710222
- +380507648159
- +380508544147
Також повідомлення громадян приймаються за номером 619-001.
Правоохоронці нагадують, що також діє телеграм-канал спецлінії "102" - @Chernigiv102.
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