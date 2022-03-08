ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцам напомнили о самых распространенных фейках РФ и призвали проверять информацию

Новина українською →
Украина, Вторник 08 марта 2022 08:52
Украинцам напомнили о самых распространенных фейках РФ и призвали проверять информацию Фото: украинцев призвали не распространять фейки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия продолжает вести информационную войну в Украине и распространяет лживые сообщения. Украинцев призвали не доверять фейкам РФ и проверять информацию в официальных источниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Самыми частыми фейками, которые распространяет Российская Федерация в социальных сетях и мессенджерах, является информация, что якобы:

  • руководство Украины оставило страну или подписало договор о капитуляции;
  • население захваченных городов встречает российских оккупантов как "освободителей";
  • разговоры и мессенджеры граждан прослушиваются украинскими спецслужбами по правилам "военного времени".

Граждан призвали проверять перед тем, как распространять ее в сети. Для этого обнародован перечень официальных источников:

Напомним, с начала войны российские хакеры продолжают атаковать украинские информационные ресурсы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать