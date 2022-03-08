Украинцам напомнили о самых распространенных фейках РФ и призвали проверять информацию
Фото: украинцев призвали не распространять фейки (Getty Images)
Россия продолжает вести информационную войну в Украине и распространяет лживые сообщения. Украинцев призвали не доверять фейкам РФ и проверять информацию в официальных источниках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Самыми частыми фейками, которые распространяет Российская Федерация в социальных сетях и мессенджерах, является информация, что якобы:
- руководство Украины оставило страну или подписало договор о капитуляции;
- население захваченных городов встречает российских оккупантов как "освободителей";
- разговоры и мессенджеры граждан прослушиваются украинскими спецслужбами по правилам "военного времени".
Граждан призвали проверять перед тем, как распространять ее в сети. Для этого обнародован перечень официальных источников:
- Офис президента Украины - Фейсбук и Телеграмм;
- Верховная Рада Украины - Фейсбук и Телеграмм;
- Кабинет министров Украины - Фейсбук и Твиттер;
- Служба безопасности Украины - Фейсбук и Телеграмм;
- Министерство обороны Украины - Фейсбук и Твиттер;
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - Фейсбук и Твиттер;
- Министерство внутренних дел Украины - Фейсбук и Телеграмм;
- Государственная пограничная служба Украины - Фейсбук и Твиттер;
- Национальная полиция Украины - Фейсбук и Телеграмм;
- Госспецсвязи Украины - Фейсбук и Телеграмм.
Напомним, с начала войны российские хакеры продолжают атаковать украинские информационные ресурсы.
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