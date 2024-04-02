За 1000 км від України. Що відомо про атаку на завод з "Шахедами" та НПЗ у Татарстані

Першими про атаку дронів почали писати Telegram-канали. За їх даними перші вибухи пролунали близько шостої ранку на території особливої економічної зони (ОЕЗ) "Алабуга". Очевидці ділилися кадрами прольоту безпілотника та його влучання в одну з будівель. Після чого глава Татарстану Рустам Мінніханов підтвердив атаку БПЛА на низку підприємств у Єлабузі та Нижньокамську.

"Сьогодні вранці на підприємства республіки в Єлабузі та Нижньокамську було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів", - написав він.

Щодо наслідків російська влада традиційно відмовчується. Мовляв, "серйозних руйнувань немає, а технологічний процес підприємств не порушено".

"У Єлабузі, на жаль, постраждалі внаслідок руйнування приміщення. Їм надається вся необхідна допомога. Усі служби перебувають у підвищеній готовності", - додає Мінніханов.

Але насправді, як пишуть зокрема і самі російські Телеграм-канали, наслідки атаки все ж є і вони досить відчутні.

Завод зі збірки "Шахедів" та гуртожиток

Як згодом стало відомо РБК-Україна від джерел у спецслужбах, ціллю атаки в цій ОЕЗ став завод зі збірки дронів-камікадзе "Шахед", які росіяни маркують під "Герань-2". Операцію організувало Головне управління розвідки Міноборони України, внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей, повідомив виданню співрозмовник.

Саме ж керівництво ОЕЗ стверджує, що дрони вдарили по гуртожитку місцевого коледжу "Єлабуга Політех". Прокремлівські ЗМІ пишуть про влучання одного дрона, щонайменше 7 осіб постраждалих.

Що цікаво, ще влітку 2023 року російська опозиційна спільнота "Протокол" писала, що студентів із "Алабуги" залучають до збирання безпілотників "Шахед" для фронту. Підліткам віком від 15 до 17 років доводиться працювати цілодобово, іноді без перерв на сон та їжу, а відмова від роботи загрожує відрахуванням.

Фото: один з дронів, за твердженням окупантів, впав на гуртожиток, де розміщуються студенти (росЗМІ)

Що відомо про ОЕЗ "Алабуга"?

"Алабуга" - це особлива економічна зона (ОЕЗ) в Єлабузькому районі Татарстану. Розташована в 10 км від Єлабуга, 25 км від Набережних Челнів, 40 км від Нижньокамська і 210 км від Казані. Займає площу 3903,5 га.

У 2015, 2016 і 2017 роках вона отримала титул кращої ОЕЗ в Європі для великого бізнесу за версією журналу fDiIntelligence (входить до групи Financial Times).

У 2019 році "Алабуга" стала найбільшою особливою економічною зоною промислово-виробничого типу в Росії, що приносить 59% сукупної виручки і 34 % податкових зборів від усіх ОЕЗ країни, що забезпечує 39% приватних інвестицій в російські ОЕЗ.

Фото: загальний вигляд на ОЕЗ "Алабуга" (wikipedia.org)

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну багато іноземних компаній, які планували стати резидентами "Алабуги" та будувати там свої підприємства, відмовилися від цих планів. Крім того, з ОЕЗ почали йти великі резиденти, серед них - американський автоконцерн Ford, який вийшов із капіталу спільного підприємства з російською групою "Соллерс" з випуску легких комерційних вантажівок Ford Transit.

Зауважимо, що в цій економічній зоні знаходиться ще одна "жирна" ціль для українських безпілотників - це НПЗ "Елаз-Нафтопродукт". Спочатку в мережі ширилися повідомлення, що цей нафтопереробний завод теж потрапив під атаку, але згодом з'ясувалося, що мова йде про НПЗ "Танеко".

НПЗ у Нижньокамську

Тож що відомо про атаку на цей НПЗ у Татарстані? РБК-Україна дізналося від джерел у спецслужбах, що українським дронам вдалося вразити НПЗ "Танеко" в Нижньокамську. Це була спільна операція ГУР та СБУ.

Як розповіли співрозмовники, український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа.

"Продовжуємо систематично працювати над тим, аби в Росії було все менше можливостей фінансувати загарбницьку війну проти України. Ми й надалі перекриватимемо кисень країні-бензоколонці, щоб мінімізувати надходження нафтодоларів до військового бюджету РФ", - зазначило джерело.

Крім того, джерело РБК-Україна в ГУР акцентувало, що "бавовна" на російських НПЗ та інших виробництвах триватиме і посилюватиметься.

"Ми не припинятимемо вражати військову інфраструктуру країни-агресорки, аби вона мала все менше можливостей фінансувати геноцидну війну проти України. Ми продовжимо докладати зусиль, щоб мінімізувати потік нафтодоларів до російського військового бюджету", - додали в ГУР.

Тим часом Телеграм-канал Baza пише, що внаслідок цієї атаки відомом про трьох постраждалих.

Фото: НПЗ в Нижньокамську потрапив під атаку (росЗМІ)

З коментарем вийшов і мер Нижньокамська Раміль Муллін. Він повідомив, що дрон дійсно "спробував атакувати нафтопереробний завод", але його, мовляв, придушили системами радіоелектронної боротьби. За його словами, "руйнувань та постраждалих у результаті немає". Втім, його заявам суперечить фото в мережі, де, як стверджують росЗМІ показано значну пожежу на НПЗ. За попередніми даними, дрон влучив по одній з установок, що спричинило загоряння.

Звернімо увагу, що нафтопереробний завод "Танеко" (Татарстанський Нафтопереробний Комплекс) компанії "Татнафта" було засновано у 2005 році. Це перший НПЗ, збудований з нуля у пострадянській Росії. У 2022 році він піднявся до п'ятого місця в рейтингу найбільших нафтопереробних заводів країни, потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це - 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік.

Фото: "Танеко" є сучасним підприємством у РФ, яке відносно не так давно збудували (Getty Images)

Атаки дронів по Росії